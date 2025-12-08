ce pensie vei avea cu adevărat: tabelul care arată cât vei încasa în funcție de meseria pe care o ai

Estimările pentru pensii arată diferențe semnificative în funcție de meserie. Calculul se bazează pe o activitate de 35-40 de ani și pe un salariu relativ constant, conform legislației în vigoare în România.

Mulți români aleg să își estimeze pensia înainte de a depune cererea de pensionare, pentru a ști la ce venit să se aștepte. Sistemul actual utilizează puncte: pensia se obține prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință, care, la 1 septembrie 2024, era de 81 de lei, potrivit CNPP.

Potrivit Mediafax, cu cât meseria și salariul sunt mai bine plătite, cu atât pensia estimată este mai mare. De asemenea, anul pensionării influențează cuantumul acesteia.

Pornind de la aceste criterii, iată estimările pentru câteva dintre cele mai frecvente meserii din România, presupunând că persoanele încep să muncească la 25 de ani și se pensionează la vârsta standard (60-65 de ani):

Muncitor necalificat / lucrător în fabrică: între 2.800 lei în 2026 și aproximativ 4.300 lei în 2050.

între 2.800 lei în 2026 și aproximativ 4.300 lei în 2050. Lucrător în construcții / meseriaș: între 3.100 lei (2026) și 4.600 lei (2050).

între 3.100 lei (2026) și 4.600 lei (2050). Angajat la birou (salariu mediu): între 3.400 lei (2026) și 5.000 lei (2050).

între 3.400 lei (2026) și 5.000 lei (2050). Învățător / profesor primar: între 3.700 lei (2026) și 5.500 lei (2050).

între 3.700 lei (2026) și 5.500 lei (2050). Șofer: între 3.400 lei (2026) și 5.000 lei (2050).

între 3.400 lei (2026) și 5.000 lei (2050). Funcționar public: între 3.700 lei (2026) și 5.500 lei (2050).

între 3.700 lei (2026) și 5.500 lei (2050). Specialist IT: între 5.000 lei (2026) și 8.000 lei (2050).

între 5.000 lei (2026) și 8.000 lei (2050). Medic / asistent medical: între 4.200 lei (2026) și 6.800 lei (2050).

între 4.200 lei (2026) și 6.800 lei (2050). Inginer / tehnician: între 3.900 lei (2026) și 6.000 lei (2050).

între 3.900 lei (2026) și 6.000 lei (2050). Vânzător / lucrător retail: între 2.800 lei (2026) și 4.300 lei (2050).

între 2.800 lei (2026) și 4.300 lei (2050). Servicii (hoteluri, curățenie etc.): între 2.500 lei (2026) și 4.000 lei (2050).

între 2.500 lei (2026) și 4.000 lei (2050). Manager / conducere medie: între 4.500 lei (2026) și 7.500 lei (2050).

Aceste valori oferă o imagine orientativă asupra pensiilor viitoare, având în vedere salariul mediu, vechimea în muncă și sistemul punctelor.

FOTO Libertatea