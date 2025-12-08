cea mai veselă cursă din sibiu: moș crăciun din toată țara vin la marea moșmondeală

Peste 80 de persoane de toate vârstele s-au înscris deja la Marea Moșmondeală, singura cursă din oraș în care participanții aleargă costumați în Moș Crăciun. Evenimentul va avea loc vineri, având startul din Târgul de Crăciun din centrul istoric al municipiului Sibiu.

Această cursă inedită, unica de acest fel din Sibiu, nu este un concurs, este o ‘alergare de plăcere’ și are un scop caritabil, pentru a ajuta echipa celor care joacă baschet în scaune cu rotile. Marea Moșmondeală ‘va avea loc indiferent de vreme’ ‘, a declarat luni, pentru AGERPRES, Dani Troancă, de la Clubul Comunitar Sibiu, organizatorul cursei.

La Marea Moșmondeală nu aleargă doar sibienii. Și în acest an s-au înscris Moși Crăciun din Brașov, Hunedoara și București.

“Ca în fiecare an, alergăm, ne bucurăm de spiritul sărbătorilor și susținem echipa noastră dragă: Zburătorii, care joacă baschet în scaun rulant și participă la multe competiții naționale. Nu există cronometre, recorduri sau podiumuri – doar Moși Crăciun de toate vârstele, care aleargă (sau merg, sau dansează), cu obrajii roșii și inima plină. Cu o taxă de participare de 110 lei pentru adulți și 75 lei pentru copii, primești nu doar bucuria de a face un bine, ci și un număr de concurs haios, o medalie confecționată cu dragoste de către Diakoniewerk și un voucher pentru servire vin/ceai după cursă, la pachet cu un moment de party, cu muzică bună, în mijlocul Târgului de Crăciun“, se arată în descrierea evenimentului.

Înscrierile se pot face până vineri, ziua când are loc Marea Moșmondeală, la adresa: https://racehub.ro/register/AlergareMosCraciun2025