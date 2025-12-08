ceață densă în zona sibiu: vizibilitate sub 50 de metri în 5 localități din județ

Luni dimineața, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă în mai multe zone ale țării, inclusiv în localitățile sibiene Avrig, Tălmaciu, Boița, Sibiu și Șelimbăr, unde vizibilitatea scade considerabil sub 50 de metri.

Fenomenul afectează total 11 județe, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Autoritățile precizează că, la această oră, nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza unor accidente sau a condițiilor meteo nefavorabile. Totuși, la nivel național, carosabilul este parțial umed, iar ceața densă afectează traficul în județele Arad, Argeș, Bihor, Caraș-Severin, Dâmbovița, Harghita, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Pe marile artere rutiere, autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, precum și pe DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul este fluent, însă șoferii rulează pe un carosabil umed și sub precipitații slabe, sub formă de ploaie.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să verifice starea vremii și eventualele restricții înainte de a pleca la drum. De asemenea, aceștia îi sfătuiesc să asigure o vizibilitate cât mai bună prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, să adapteze viteza la condițiile de trafic și drum și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei, pentru a evita orice situație periculoasă în zonele cu ceață persistenta.