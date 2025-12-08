controale itm sibiu: nereguli grave la firme cu substanțe chimice periculoase!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfășurat, în trimestrul IV al anului 2025, o amplă acțiune de control menită să verifice modul în care angajatorii respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protejarea lucrătorilor expuși la agenți chimici periculoși.

Măsura vine în contextul intensificării controalelor la nivelul Inspecției Muncii, pe fondul dovezilor științifice europene care arată efecte grave ale unor substanțe periculoase, în special ale celor toxice pentru reproducere.

Obiectivele principale ale verificărilor

Inspectorii ITM Sibiu au urmărit cu prioritate:

deținerea și actualizarea Fișelor cu date de securitate pentru toți agenții chimici periculoși utilizați, precum și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor;

asigurarea și utilizarea de către personal a echipamentelor individuale de protecție adecvate;

monitorizarea aplicării legislației europene privind expunerea la agenți chimici periculoși;

colectarea datelor necesare elaborării rapoartelor naționale referitoare la implementarea directivelor și regulamentelor specifice.

Acțiunea a vizat angajatorii din toate domeniile de activitate în care sunt folosiți agenți chimici periculoși, cu accent pe substanțele toxice pentru reproducere.

Rezultatele controalelor

Controalele s-au desfășurat în perioada 20.10.2025 – 28.11.2025, la 9 agenți economici, un total de 5277 de lucrători fiind evaluați în acest context. Inspectorii au identificat 18 neconformități, dintre cele mai frecvente fiind:

lipsa determinărilor de noxe chimice în anumite secții, precum cele de vopsitorie;

depozitarea necorespunzătoare a produselor chimice (vopsele, diluanți) în zone nemarcate și nesemnalizate adecvat;

neutilizarea măștilor cu cartuș filtrant de către lucrători în zonele cu noxe;

lipsa dovezilor privind dotarea cu echipamente individuale de protecție pentru angajații unor secții;

fișe cu date de securitate neactualizate sau necomunicate lucrătorilor;

magazine de substanțe periculoase fără mijloace adecvate de prim ajutor (materiale absorbante/neutralizante);

lipsa marcajelor corespunzătoare pe căile de acces și circulație;

neîntocmirea sau neactualizarea procedurilor și instrucțiunilor interne privind manipularea agenților chimici periculoși;

netransmiterea notificărilor actualizate referitoare la agenții chimici periculoși către ITM Sibiu.

Pentru aceste nereguli, inspectorii de muncă au aplicat 18 sancțiuni contravenționale: o amendă în valoare de 8.000 lei și 17 avertismente.

Mesajul conducerii ITM Sibiu

„Prin această acțiune, ITM Sibiu urmărește creșterea nivelului de conformare a angajatorilor, protejarea sănătății lucrătorilor și aplicarea unitară a legislației europene în domeniul expunerii la agenți chimici periculoși. Inspectoratul va continua activitățile de monitorizare și consiliere, în vederea reducerii riscurilor profesionale și îmbunătățirii condițiilor de muncă.” a declarat Wolf Alexander George, inspector șef al ITM Sibiu.