csu sibiu s-a despărțit de încă un jucător: ”toate cele bune”

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a anunțat luni că a reziliat amiabil contractul cu pivotul olandez Kai Edwards.

În urmă cu o lună, conducerea clubului CSU a susținut o conferință de presă, în care a anunțat că jucătorii Brayden Parker și Kay Edwards au fost înștiințați că se dorește rezilierea amiabilă a acordurilor.

Dacă Parker nu a mai apărut de atunci în echipă și s-a reziliat rapid acordul, Edwards a continuat să joace pentru CSU, până ce sibienii i-au găsit un înlocuitor, fiind adus zilele trecute americanul Anthony Smith.

Astfel, după aducerea lui Smith, CSU s-a despărțit și de olandezul Kai Edwards, jucător cu care s-a semnat rezilierea.

În cele 10 jocuri în care a evoluat la CSU, olandezul a avut medii de 15,1 minute jucate pe meci, cu 5,1 puncte și 5,4 recuperări.

Pentru CSU urmează o deplasare aproape imposibilă, la Oradea, contra liderului CSM. Meciul CSM Oradea – CSU Sibiu este programat pe 13 decembrie, de la ora 18.00.

Cu un bilanț de 4-6, CSU este pe locul 11 în sezonul regular, cu șanse reduse de a prinde play-off-ul.