cutremur de 7,2 în largul japoniei: alertă de tsunami cu valuri de 3 metri

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,2, a zguduit luni largul coastelor din nordul Japoniei, în zona insulei Hokkaido, aproape de orașul Aomori. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri sub nivelul mării.

Imediat după producerea cutremurului, Administrația Japoneză de Meteorologie a emis o alertă de tsunami, avertizând că valurile ar putea ajunge până la 3 metri înălțime în zonele de coastă expuse. Autoritățile au cerut locuitorilor din regiunile vizate să se îndepărteze de țărm și să se deplaseze în zone mai înalte.

Posturile de televiziune locale au anunțat că trenurile au fost oprite preventiv, iar mai multe comunități de coastă au activat sirenele de avertizare. Deocamdată nu există informații despre victime sau pagube majore, însă autoritățile rămân în stare de alertă.

Totodată, centralele nucleare din nordul Japoniei au inițiat procedurile standard de verificare pentru a evalua eventualele efecte ale seismului asupra infrastructurii critice. Până în acest moment, nu au fost raportate probleme, însă inspecțiile continuă.