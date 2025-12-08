doi români au murit în tenerife: un val uriaș i-a lovit în plin / video

Doi români și-au pierdut viața duminică, 7 decembrie, după ce un val uriaș din Tenerife i-a dus în larg. Tragedia a fost confirmată și de Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit Agerpres, doi bărbați, dintre care unul în vârstă de 35 de ani, și o femeie de 55 de ani au murit în apropierea piscinelor naturale de pe stâncile Los Gigantes, în nord-vestul insulei Tenerife. O altă victimă, o femeie în vârstă de 60 de ani, găsită înecată, a fost resuscitată însă a murit la spital, bilanțul ajungând la 4 morți.

Incidentul a avut loc duminică, 7 decembrie, în jurul orelor 16:00, la piscinele naturale Isla Cangrejo.

Potrivit primarului, turiștii au ignorat cordoanele Poliției, iar guvernul a avertizat asupra vremii severe în arhipelagul Canare, cu valuri de până la 3,5 metri.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe

“În continuarea precizărilor referitoare la incidentul petrecut în Tenerife, Regatul Spaniei, unde un puternic val oceanic a provocat mai multe victime, Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în conformitate cu informațiile oficiale comunicate de autoritățile spaniole în după-amiaza zilei de luni, cel de-al doilea cetățean român afectat a decedat în urma rănilor suferite”, a transmis MAE.

MAE subliniază că reprezentanții Consulatului General al României la Madrid sunt în legătură cu familiile celor două victime și acordă asistență consulară conform competențelor.

Cetățenii români aflați în dificultate pot solicita sprijin la numerele de telefon ale CG Madrid: +34 685.440.149, +34 685.440.159, +34 685.440.166 sau +34 917.344.004. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate în regim de permanență.