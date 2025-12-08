doi șoferi beți prinși în aceeași zi la șelimbăr și dumbrăveni: unul a avut o alcoolemie de 1,11

În județul Sibiu sunt tot mai multe nereguli și infracțiuni în trafic, iar polițiștii intervin aproape zilnic în situații care pun în pericol siguranța rutieră. Două astfel de cazuri au fost depistate în cursul zilei de 7 decembrie.

Mai exact, în jurul orei 10:50, în localitatea Șelimbăr, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Petru Rareș de către un localnic în vârstă de 55 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Probleme au fost depistate și la Dumbrăveni, unde, în jurul orei 03:45, polițiștii rutieri au observat elemente de caroserie și urme de distrugere pe strada Aviator Aurel Tifrea. În urma verificărilor, aceștia au identificat conducătorul autoturismului, un localnic în vârstă de 19 ani, care a declarat că ar fi pierdut controlul mașinii din cauza carosabilului umed și ar fi acroșat gardul de plasă al unui imobil din zonă. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.