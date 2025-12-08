eroare incredibilă la electrica: un sibian a plătit 6 ani consumul vecinului. „ne-au dat în judecată pentru factura altcuiva”

După 6 ani de facturări greșite, un sibian a fost dat în judecată chiar de compania care a provocat întreaga situație. Electrica Furnizare S.A. l-a acționat în Instanță pentru o datorie generată de propriile erori, deși în documentele depuse chiar de furnizor arată negru pe alb că omul a plătit, ani la rând, energia consumată de altcineva.

Un sibian reclamă o situație revoltătoare care, în ultimii aproape 8 ani, i-a prejudiciat familia atât financiar, cât și emoțional. „Situația este extrem de gravă și, în ciuda probelor clare și a responsabilității evidente a furnizorului, este în continuare ignorată de Electrica Furnizare S.A., companie care nu doar că a generat întreaga problemă, ci acum ne și acționează în judecată în mod nedrept”, descrie Cosmin Horea Moraru, sibianul afectat de eroarea produsă de Electrica.

„Am fost facturați pentru consumul altcuiva”

Totul a început în decembrie 2016, când sibianul, proprietar al unui apartament din cartierul Arhitecților din Cisnădie, a depus cererea de preluare în furnizare, completată corect de constructorul imobilului. Pe document figura seria reală a contorului locuinței sale: 1325544. În sistemul Electrica, însă, a fost introdusă altă serie: 1326544, aparținând unui apartament vecin. Proprietarul nu a primit o copie după document, iar originalul a rămas la furnizor. Document ce avea să reapară abia ani mai târziu, anexat chiar la dosarul de judecată depus de Electrica.

În următorii 4 ani, bărbatul a plătit, fără să știe, consumul altei familii. Facturile din perioada 2017-2021 au fost emise toate pe contorul greșit, montat la etajul superior, aferent vecinului său. „Toate facturile emise către noi au fost făcute pe contorul greșit – 1326544, deși în realitate acesta era montat în apartamentul vecinului meu, de la etajul superior. În mod incredibil, eu plăteam energia consumată de vecin, iar vecinul primea facturi pe contorul meu real, cu seria 1325544”, spune sibianul.

Bărbatul a plătit mult mai mult decât ar fi trebuit, mai ales că, în primii aproape 2 ani, nu a locuit în apartamentul de pe strada Liviu Ciulei. „Noi nu am avut consum 1 an și 7 luni, pentru că nu am stat acolo”, spune acesta.

Au descoperit eroarea din întâmplare

Confuzia a ieșit la iveală abia în primăvara anului 2022 din pură întâmplare. Bărbatul a solicitat serviciile unui electrician pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat. Pentru această operațiune, a fost nevoie să fie oprită alimentarea cu curent. „Electricianul ne-a zis să oprim curentul, din panoul aflat afară, ca să nu avem vreo surpriză. Și am avut totuși o surpriză, căci nu s-a oprit curentul la noi în apartament, ci la vecinul. Așa am aflat”, povestește Cosmin Horea Moraru.

Deși ambii vecini au notificat imediat eroarea, bărbatul spune că reprezentanții Electrica nu au oferit nicio soluție timp de luni de zile. „Au ignorat luni de zile solicitările noastre și au trimis un operator abia după 11 luni. Contoarele au fost schimbate corect abia în aprilie 2023, la 6 ani de la eroarea inițială”, spune omul. Dar, chiar și după înlocuirea contoarelor, facturarea a continuat în baza seriei greșite, inclusiv la noul furnizor, E.ON, care a preluat automat informațiile eronate din sistemul Electrica. De altfel, Electrica a continuat, chiar și după înlocuirea contoarelor, să factureze greșit.

Factură colosală pentru consumul vecinului

În anul 2022, familia Moraru a avut parte de o nouă surpriză nefericită. Electrica a emis o factură de 2.704,98 lei, tot pe contorul apartamentului vecinului. Consumul era enorm. „Nu am fost notificați la momentul emiterii ei, iar consumul, 2.807 kWh, nu ne aparține în mod evident”, povestește sibianul. El a contestat factura ca fiind nelegală, însă pentru a evita deconectarea, a decis să o plătească.

Situația s-a complicat, mai apoi, în mai 2023, atunci când E.ON Energie, noul furnizor, a emis noi facturi umflate, bazate pe indexul transmis automat din contorul greșit. „În mai 2023, din cauza indexului uriaș transmis automat, E.On mi-a emis o factură uriașă pentru consumul altcuiva. După 4 luni de contestări a unei facturi E.On cauzată de Electrica, furnizorul a trimis Delgaz Grid să ne sisteze alimentarea cu gaz metan – factură cumulată cu electricitate și gaz care nu au putut fi achitate separat. Deconectarea s-a produs. Pentru a nu rămâne cu copilul minor în frig, am fost obligat să achit factura gonflată și taxa de reconectare în valoare de 180,74 lei”, spune sibianul.

Electrica l-a dat în judecată

În aprilie 2025, Electrica a intentat un proces împotriva sibianului, cerând să fie plătită factura generată chiar de eroarea lor. Paradoxal, furnizorul a depus la dosar cererea originală din anul 2017, cu seria corectă a contorului proprietarului, alături de facturile emise ani la rând pe seria greșită.

„Probele lor confirmă greșeala lor, nu vina mea. Cu toate acestea, compania refuză să renunțe la proces, deși factura a fost achitată integral de mine pentru a evita deconectarea, deși era netemeinică și nelegală. Ne hărțuiesc cu acest proces și încearcă să obțină bani de la noi. Nu au retras plângerea, deși o puteau face din aprilie și până acum pentru că mai vor câțiva lei din dobânzile penalizatoare”, precizează Cosmin Horea Moraru.

Sibianul cere în mod public ca Electrica să investigheze modul în care au fost gestionate datele de măsurare și să verifice responsabilitatea pentru înregistrarea greșită a seriei contorului. De asemenea, bărbatul vrea să fie făcută o analiză asupra facturării eronate și a modului în care consumul altui utilizator i-a fost atribuit timp de 6 ani. El obligă compania să corecteze datele tehnice din baza de date, să recalculeze consumul real pentru perioada 2017-2021 și să îi restituie integral sumele încasate pe toate facturile cu seria de contor greșită. De asemenea, vrea să fie despăgubit pentru cei 4.568 kWh facturați de către E.On Energie pe aceiași serie de contor eronată.