farse meteo cu milioane de vizualizări: cum au fost păcăliți europenii cu ninsori apocaliptice inventate

În ultima perioadă, o avalanșă de fotografii și filmări care surprind fenomene meteo extreme a îngrijorat opinia publică, atât din România, cât și din străinătate. Acestea sunt false și au fost generate cu AI.

În ultimele zile, Franța și Spania au devenit ținte predilecte ale acestor manipulări. Autoritățile din ambele țări au reacționat ferm după ce rețelele sociale au fost inundate de anunțuri alarmiste privind ninsori istorice, viscol în Pirinei sau o iarnă „fără precedent”.

Potrivit Mediafax, La Chaîne Météo, unul dintre cele mai cunoscute canale meteo franceze, a atras atenția că aceste materiale sunt create pentru a capta cât mai rapid atenția utilizatorilor.

„Acest conținut este adesea deliberat senzațional, produs profesional, cu o editare video impresionantă, animații care amintesc de un reportaj TV și secvențe care exploatează fascinația noastră pentru imagini spectaculoase”, se arată în mesajul instituției.

O parte dintre materialele distribuite masiv folosesc imagini vechi, scoase din context, în timp ce altele sunt create cu ajutorul programelor de inteligență artificială. Acestea includ cadre cu ninsori apocaliptice sau fenomene extreme inexistente, menite să creeze panică și să genereze interacțiuni.

AEMET: „Nu am raportat nicio furtună de zăpadă istorică”

În Spania, Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a reacționat public după ce pe rețelele sociale au fost distribuite avertizări false privind o furtună de zăpadă „istorică” în Pirinei.

„Nu am raportat nicio furtună de zăpadă «istorică» în Pirinei sau în orice alt lanț muntos din Spania. Aceste informații sunt false. Rugăm pe toată lumea să acționeze responsabil și să dea alarma doar atunci când este absolut necesar”, a transmis AEMET, potrivit publicației Le Figaro.

Franța: Ministerul Ecologiei demontează falsurile

Și în Franța, Ministerul Ecologiei a publicat un mesaj oficial în urma apariției unor postări virale care susțineau că țara se pregătește pentru „cea mai severă iarnă din 1985”.

„Nu, Franța nu intră în cea mai violentă iarnă din 1985. Să nu permitem dezinformării să polueze dezbaterea despre climă”, au transmis reprezentanții ministerului pe platforma X.

AI, motorul noilor tipuri de manipulare

Experții subliniază că asistăm la o nouă etapă a dezinformării, în care conținutul meteo și climatic este fabricat sau amplificat prin inteligență artificială. Florent Schindler, directorul de știri al site-ului specializat La Chaîne Météo, avertizează că efectul vizual extrem de realist face ca aceste materiale să fie cu atât mai periculoase.

Cum ne protejăm de știrile false despre vreme

Specialiștii recomandă câteva metode simple pentru a evita capcanele dezinformării:

verificarea sursei și folosirea site-urilor oficiale;

verificarea datei publicării;

urmărirea actualizărilor autorităților sau ale stațiilor meteo acreditate;

evitarea distribuirii conținutului senzaționalist fără confirmări suplimentare.

