harta petrecerilor de revelion la sibiu și în orașele învecinate: doar la noi și la rm. vâlcea sunt concerte, iar la alba iulia, deva, mediaș și brașov e ”secetă”

De la oraș la oraș, Revelionul organizat de primării arată complet diferit. În timp ce la Sibiu autoritățile pregătesc un concert în Piața Mare, la Cisnădie nu se organizează nimic, administrația locală preferând să reducă cheltuielile. În marile orașe din țară, situația variază de la petreceri ample cu bugete consistente, precum la Craiova, până la evenimente mai discrete sau fără artificii, ca la Brașov sau Deva.

La Sibiu, cei care nu vor să cheltuiască sume mari pentru noaptea dintre ani pot alege concertul organizat de Primăria Sibiu în Piața Mare. Programul este deja stabilit: trupa Cargo va aduce energia rockului clasic, iar DJ-ul sibian Funky Drop va asigura atmosfera înainte și după recitalul principal. Evenimentul continuă tradiția Sibiului de a oferi un spectacol accesibil tuturor, în centrul orașului. „Oamenii vor avea un Revelion frumos, de succes și plăcut în Piața Mare. Nu știu să vă spun dacă vor fi artificii sau nu, dar artificiile sunt, să zicem așa, în sfera primăriei. Eu personal agreez să nu fie”, a declarat Andrei Drăgan într-un interviu pentru Ora de Sibiu.

Fără spectacol și foc de artificii la Cisnădie

În Cisnădie, situația este complet diferită. Primăria a decis să nu organizeze niciun eveniment public de Revelion. Primarul Mireca Orlățan a explicat că administrația locală este atentă la cheltuieli, iar costurile ridicate ale unui astfel de eveniment au dus la renunțarea lui. Deși petrecerea de Revelion nu se ține, Târgul de Crăciun din oraș rămâne deschis și continuă să atragă vizitatori.

„Nu organizăm nimic. Oamenii vor petrece acasă. Suntem atenți cu bugetul. Organizarea unui astfel de eveniment presupune o cheltuială foarte mare, costurile sunt foarte ridicate și, din acest motiv, am decis să renunțăm anul acesta la Revelion. În schimb, Târgul de Crăciun funcționează foarte bine”, a declarat Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie.

Sursa foto: Primăria Orașului Cisnădie

Doar foc de artificii la Mediaș

Nici la Mediaș nu este anunțat spectacol de Anul Nou. Reprezentanții primăriei susțin că va avea loc doar focul de artificii care va începe la 00:00.

Șampanie gratuită pentru petrecăreții din Alba Iulia

La Alba Iulia, Primăria marchează trecerea în noul an fără concerte, dar cu tradiționalul foc de artificii care va lumina cerul la miezul nopții. Cei care aleg să vină în centrul orașului vor fi întâmpinați cu pahare de șampanie oferite gratuit și cu calendare pentru anul următor, un gest simbolic prin care municipalitatea păstrează spiritul festiv, chiar și în absența unui program artistic.



Brașovul păstrează tradiția – Petrecere în Piața Sfatului

Brașovul menține și el tradiția petrecerii de Revelion din Piața Sfatului, însă cu câteva modificări importante. Petrecerea va fi transmisă de Kiss FM și Kiss TV, organizată de Primăria Brașov în parteneriat cu Magic FM. Totuși, la fel ca în ultimii ani, nu este anunțat niciun concert live, iar Primăria a decis să renunțe și la focurile de artificii, o premieră pentru oraș, potrivit publicației Bună ziua Brașov. În ciuda acestor absențe, atmosfera festivă va fi menținută prin programul radio și prezența publicului în centrul orașului.

Sursa foto: Bună ziua Brașov

Eveniment amplu la Craiova. Alex Velea concertează

La Craiova, Primăria pregătește unul dintre cele mai ample evenimente din țară. Bugetul alocat pentru Revelionul 2025–2026 depășește jumătate de milion de lei, acoperind scena, luminile, sonorizarea, artificiile și onorariile artiștilor. Printre numele confirmate se numără MC Tom Crîngureanu, DJ Emil Safta, DJ Manuel Riva și cântărețul Alex Velea. Conform publicației Libertatea, programul va continua până după ora 1:00, când Manuel Riva va încheia evenimentul cu un set de o oră.

Anda Adam urcă pe scenda dintre ani, la Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea se pregătește la rândul lui de o petrecere plină de energie, unde publicul va avea parte de concerte susținute de Anda Adam și Bibi, momente animate de DJ Night Fever și un foc de artificii la miezul nopții. Primăria propune astfel un eveniment structurat după modelul spectacolelor urbane clasice, cu alternanță între DJ și artiști cunoscuți.

Fără foc de artificii, la Deva

La Deva, Primăria a ales să renunțe la tradiționalele artificii și să le înlocuiască cu un spectacol de lasere. Decizia, anunțată de primarul Lucian Rus în Consiliul Local și relatată de Mesagerul Hunedorean., a fost motivată prin dorința de a evita disconfortul creat animalelor de companie și de a oferi totodată un moment vizual inedit pentru public. Primarul a precizat că administrația locală pregătește și o surpriză pentru cei care vor petrece noaptea de Revelion în centrul orașului.

Astfel, imaginea generală este una foarte variată. În timp ce Sibiu, Craiova, Râmnicu Vâlcea și Deva propun evenimente publice cu identități distincte, Brașovul mizează pe o petrecere fără concerte live și fără artificii, iar Cisnădia renunță complet la organizarea Revelionului.