impact violent între două tir-uri pe valea oltului, între boița și lazaret

Traficul rutier este complet blocat pe DN 7 Valea Oltului, pe tronsonul dintre Boița și Lazaret, după ce două TIR-uri au intrat într-o coliziune violentă.

UPDATE: Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri sibieni au stabilit faptul că, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 7 Valea Oltului, pe direcția Vâlcea – Sibiu, un tânăr de 22 de ani, cetățean străin, nu a păstrat distanța de siguranță intrând în coliziune cu un ansamblu TIR condus în fața sa de către un bărbat de 38 de ani, tot cetățean străin. Traficul rutier se desfășoară alternativ.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Conform primelor date, coliziunea dintre cele două TIR-uri a avut drept consecință doar pagube materiale, fără victime omenești. La fața locului au acționat mai multe echipaje de poliţie şi servicii de intervenţie, care lucrează la degajarea carosabilului şi redeschiderea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului.