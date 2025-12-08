interimarul vali negru predă ștafeta: fc hermannstadt va avea alt antrenor cu craiova

FC Hermannstadt intră din nou într-o perioadă de schimbări pe banca tehnică. După despărțirea de Marius Măldărășanu, echipa sibiană a fost preluată temporar de Valentin Negru, secundul cu care tehnicianul a făcut echipă în ultimii doi ani. Negru a condus formația la cele două meciuri de săptămâna trecut: victoria cu 3-1 în Cupa României, în fața lui FC Botoșani, și eșecul dur, 0-3, în deplasarea de la U Cluj.

Interimatul lui Negru a fost însă unul strict de tranziție. Unul din cei doi finanțatori ai clubului, Claudiu Rotar, spune că FC Hermannstadt va avea în câteva zile un nou antrenor principal, care va debuta chiar în următoarea etapă.

„Ăsta este fotbalul, nu avem ce să facem. Nu este nimic de comentat. Trebuie să punem antrenor și să mergem mai departe. Încă nu am luat o decizie, zilele acestea urmează. Nu va rămâne Vali Negru interimar, la meciul cu Craiova va fi un nou antrenor”, a explicat Rotar pentru iAMsport.ro.

Clubul sibian poartă negocieri cu mai mulți antrenori, pe listă fiind Daniel Oprița (DETALII AICI), Mircea Rednic și Dorinel Munteanu.

FC Hermannstadt – Universitatea Craiova se joacă duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, într-un moment în care sibienii speră la un restart și la o prestație solidă în fața propriilor suporteri.