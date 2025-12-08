„la silvana bakery”, coadă uriașă la deschidere în sibiu. toate prăjiturile, epuizate în mai puțin de o oră/ foto, video

La Silvana Bakery a debutat duminică în Sibiu cu un adevărat boom dulce: sute de oameni s-au adunat încă de la primele ore ale după-amiezii în fața noului laborator de cofetărie de pe strada Livezii, unde aromele proaspete au devenit rapid irezistibile. Peste 400 de prăjituri pregătite pentru deschidere au fost epuizate.

De luni până vineri, laboratorul funcționează între 09:00 și 17:00.

Duminică, 7 decembrie, de la ora 13:00, La Silvana Bakery și-a deschis oficial porțile în Sibiu, iar inaugurarea s-a transformat rapid într-un adevărat eveniment local. Peste o sută de oameni au venit să descopere noul laborator de cofetărie de pe strada Livezii nr. 82, iar coada formată în fața locației a depășit cu mult așteptările organizatorilor.

Cozi încă de la deschidere și peste 100 de vizitatori

Primele persoane au început să sosească înainte de ora anunțată, iar în scurt timp, trotuarul din fața laboratorului a devenit neîncăpător. Aproape 100 de sibieni au trecut pragul cofetăriei încă din primele zeci de minute, atrași de aromele proaspete și de promisiunea unor prăjituri „ca acasă”.

Silvana și soțul ei, Sami Trandafir, întorși din Germania după 17 ani de experiență în restaurante și cofetării, au fost nevoiți să reumple în mod repetat candy bar-ul, deoarece produsele dispăreau imediat de pe platouri.

Stoc epuizat în mai puțin de o oră

Cele peste 400 de prăjituri pregătite pentru deschidere au fost vândute sau degustate într-un ritm amețitor. În mai puțin de o oră, vizitatorii au epuizat aproape tot stocul disponibil.

„Cred că cel puțin 100 de oameni au fost aici, poate chiar mai mulți. Am reumplut candy bar-ul de foarte multe ori și am epuizat totul neașteptat de repede”, a spus Silvana Lascu, vizibil emoționată de succesul evenimentului.

„După 17 ani mă întorc acasă și vreau să îndulcesc comunitatea din Sibiu”

Silvana a vorbit cu emoție despre semnificația acestei zile: „Evenimentul de astăzi este un eveniment plin de emoții, în mod special pentru mine, fiindcă după 17 ani mă întorc acasă și vreau să îndulcesc comunitatea din Sibiu cu prăjiturile mele dragi. Mă bucur foarte mult că lumea a răspuns la invitația mea cu o super pozitivitate și au venit într-un număr atât de mare. Înseamnă că sunt importantă pentru comunitatea mea și le mulțumesc pe această cale.

Venim cu un vibe nou, fresh, în care vrem să combinăm modernul cu tradiționalul. Am avut undeva la peste 400 de prăjituri și cred că nici o oră nu am rezistat — am rămas aproape fără nicio prăjitură. Toate au fost pe gustul clienților noștri. Vedetele zilei au fost cu siguranță prăjiturile-fructe și ne bucurăm enorm că lumea a răspuns atât de pozitiv invitației noastre.”

Vedetele zilei, prăjiturile-fructe

Printre cele mai apreciate deserturi s-au numărat prăjiturile-fructe, declarate fără ezitare „vedetele zilei”, savarinele pregătite după rețeta clasică, prăjiturile asortate cu creme fine, nucile umplute atât în varianta tradițională, cât și în reinterpretările moderne, precum și deserturile internaționale inspirate din cofetăriile europene. Nici cozonacul nu a lipsit, atrăgând numeroși vizitatori nostalgici după gusturile de acasă.

Reduceri și oferte speciale pentru cei prezenți

Participanții la inaugurare s-au bucurat de oferte speciale, printre care o reducere de 10% pentru comenzile de Crăciun, dar și o reducere de 15% pentru evenimentele programate în 2025, precum nunți, botezuri sau cununii. De asemenea, cei prezenți s-au putut înscrie la giveaway-urile anunțate pe rețelele de socializare, unde se va oferi inclusiv un voucher de 200 de lei pentru produse dulci la alegere.

Pentru a continua valul de entuziasm creat la inaugurare, La Silvana Bakery anunță că pe tot parcursul acestui weekend vor fi disponibile box-uri cu fructe la prețul promoțional de doar 150 de lei, o ofertă menită să le permită și celor care nu au prins deschiderea să se bucure de deserturile care au făcut furori încă din prima zi.