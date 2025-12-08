lume fără războaie? teatrul gong sibiu aduce pe scenă o poveste cutremurătoare: spectacolul e sold out!

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă joi, 11 decembrie, spectacolul „Regulile jocului”, în regia lui Yann Verburgh.

Reprezentațiile, dedicate adolescenților, vor avea loc la ora 11:00 și ora 18:00 pe 11 decembrie și la ora 10:00 pe 12 decembrie. Toate biletele pentru cele trei spectacole sunt epuizate.

„Regulile jocului” este o montare impresionantă despre forța distrugătoare a războaielor și puterea salvatoare a imaginației. Nama și Oldo, doi copii, victime și totodată supraviețuitori ai ultimului dintre ultimele războaie, se întâlnesc pe ruinele unui oraș, își spun poveștile de viață și, din joacă, încep un plan de schimbare a regulilor unei societăți cu prea puțină magie pentru un copil. Însă jocul de imaginație nu durează foarte mult, iar peste visele lor intervin 5000 de zile și distanța. Nama pleacă în Statele-Păcii, în timp ce Oldo rămâne în Țara Războaielor.

În acest timp viețile celor doi se vor schimba, dar nu și dorința comună din inimile lor: o lume fără războaie. Scris și regizat de Yann Verburgh, spectacolul de la Sibiu provoacă o radiografie a lumii din jurul nostru, propunând un text de teatru politic cu un fir narativ clar și simplu. Construit în jurul unei utopii, textul păstrează un ton optimist, prin care propune o alternativă în mai bine prin puterea copiilor de a schimba regulile, textul francez fiind tradus în limba română de Diana Nechit.

Universul creat pe scenă este unul al visului, cu o atmosferă post-apocaliptică articulată prin scenografia Velicăi Panduru și prin creațiile video ale Ioanei Bodale. Muzica pentru acest spectacol este o creație originală semnată de Claudiu Urse. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Eliza Păuna și Paul Bondane, cu intervenții înregistrate ale actorilor Mircea Corcoveanu, Barbara Crișan, Mihaela Grigoraș, Nicoleta Lefter, Jenő Major, Gabriela Mitrea, Nicolae Suciu și Claudiu Urse. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani.

Toate cele trei reprezentații vor fi urmate de discuții cu publicul, pentru o mai bună înțelegere a temelor prezentate, precum și pentru a împărtăși impresii și experiențe cu actorii de teatru.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.