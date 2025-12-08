noul mers al trenurilor aduce schimbări majore: peste 1.150 de trenuri zilnic și rute internaționale extinse

Începând cu 14 decembrie, CFR Călători va introduce noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va rămâne în vigoare până pe 12 decembrie 2026.

Programul prevede circulația zilnică a peste 1.150 de trenuri, dintre care 52 vor deservi rute internaționale, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, alături de 26 de trenuri sezoniere.

Un element central al modernizării este utilizarea ramelor electrice Alstom Coradia Stream, puse la dispoziție de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. CFR Călători va opera 26 de trenuri zilnice cu aceste rame, capabile să atingă viteze de până la 160 km/h, pe cele mai circulate trasee.

Astfel, 14 trenuri vor lega București Nord de Constanța, 6 trenuri vor circula între București Nord și Craiova, iar alte 2 trenuri vor parcurge ruta București Nord – Craiova – Deva. În plus, trenurile IR 72 și IR 73 vor oferi conexiune directă între Budapesta Keleti și București Nord, iar traseul IR 346 și IR 347 va fi reluat până la Viena Westbahnhof.

Potrivit Mediafax, CFR Călători continuă să modernizeze și vagoanele prin PNRR, echipându-le cu facilități moderne pentru o călătorie confortabilă: Wi-Fi, sisteme audio-video, camere de supraveghere, prize electrice, climatizare, toalete ecologice și spații pentru persoane cu mobilitate redusă. Unele trenuri vor include și vagoane bar-bistro.

În plus, 7 trenuri cu rame PESA, achiziționate de ARF și aflate în teste, vor fi introduse pe ruta București – Buzău – Adjud, după finalizarea procedurilor tehnice și administrative.

Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, staționările la frontieră pentru trenurile internaționale vor fi eliminate, iar controlul documentelor nu va mai fi necesar. Parteneriatul cu UZ (Ucraina) va continua, menținând grupa de vagoane Kiev – Ungheni – București Nord.

Pentru sezonul estival 2026, CFR Călători va introduce 4 trenuri noi pe ruta București Nord – Giurgiu – Ruse, sprijinind mobilitatea transfrontalieră. De asemenea, unele trenuri Interregio care leagă Bucureștiul de Suceava, Iași și Brașov vor fi reclasificate ca Intercity, folosind material rulant modernizat prin PNRR.