operațiune de amploare în sibiu: șoferi beți, permise reținute și peste 150 de amenzi / foto

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii desfășurate în perioada 6-7 decembrie , au fost verificate peste 250 de autovehicule și efectuate 232 de teste cu aparatul etilotest. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 169 de sancțiuni contravenționale.

Totodată, au fost constatate 5 infracțiuni la regimul circulației, iar 6 permise de conducere au fost reținute pentru conducere sub influența alcoolului.

Doi șoferi au fost depistați cu concentrații de alcool în aerul expirat peste limita legală de 0,40 mg/l, fiind deschise dosare penale pentru stabilirea circumstanțelor săvârșirii faptelor.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto că alcoolul și substanțele psihoactive reprezintă un risc major în trafic. „Fiți responsabili – siguranța pe drumuri depinde de fiecare dintre noi”, transmite IPJ Sibiu.

Acțiunile de prevenire și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere vor continua.