patinoarul din mediaș și-a deschis porțile: program extins și prețuri accesibile / foto

Primăria Municipiului Mediaș a deschis oficial patinoarul din Piața Corneliu Coposu pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00. Evenimentul a atras mulți medieșeni, care au beneficiat de intrare gratuită în prima zi și s-au bucurat de farmecul sezonului de iarnă.

Spectacolul de deschidere a fost susținut de Trupa The Sky, care a impresionat publicul cu un moment artistic pe gheață, incluzând o coregrafie specială și personaje inspirate din magia iernii. Ulterior, artiștii au continuat programul cu momente de animație, cântece și dansuri, spre încântarea celor prezenți.

La eveniment a participat și primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, care a fost alături de publicul prezent pentru pornirea iluminatului festiv la ora 17.

Pe parcursul sfârșitului de săptămână patinoarul a fost foarte căutat de medieșenii dornici să petreacă timpul pe gheață, fiind vizitat de 690 de copii și de 140 de adulți.

Patinoarul va fi deschis publicului până în data de 18 ianuarie 2026, după următorul program: de luni până joi și duminica între orele 12 – 20, iar vinerea și sâmbăta între orele 12 – 22. Până la data de 31 decembrie, inclusiv, tarifele pentru utilizarea patinoarului sunt de 5 lei pentru copii, 10 lei pentru adulți, iar taxa pentru închirierea patinelor este de 10 lei.

De asemenea, elevii pot utiliza gratuit patinoarul în perioada cursurilor școlare, între orele 10 – 14, unitățile de învățământ având posibilitatea de a se programa pentru acces organizat.

Toți medieșenii sunt invitați să se bucure de beneficiile oferite de mișcarea în aer liber pe patinoarul amenajat pe platoul din fața Primăriei.