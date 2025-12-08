poveste încâlcită la jina: un tânăr acuză că a fost bătut de polițiști, dar lucrurile stau altfel în realitate / video 

Un scandal a avut loc la Jina, la finele săptămânii trecute, un tânăr fiind amendat usturător. În vreme ce acesta acuză că a fost bătut de polițiști, oamenii legii spun că bărbatul a fost recalcitrant și necooperant și, în plus, a distrus un autoturism.

Un tânăr de 26 de ani acuză că a fost bătut de polițiști după un incident petrecut în 5 decembrie la Jina. Oamenii legii susțin că el a fost recalcitrant și a distrus un vehicul, fiind amendat pentru ambele fapte.

Acuză că a fost bătut

Totul a pornit în după-amiaza zilei de vineri. Bărbatul se afla pe stradă, în fața casei unei rude, acolo unde angajatul unei companii instala o antenă TV. Tânărul spune că a încercat să discute cu angajatul respectiv, însă acesta a urcat în mașina de serviciu. El recunoaște că, fiind aflat sub influența alcoolului, a încercat să deschidă portiera și, din greșeală, a rupt mânerul ușii. „Au venit să bage o antenă la un văr de-al meu și am băut o bere, două și i-am zis să îmi bage și mie. S-a băgat în mașină, eu am tras de mâner, că nu am știut că e încuiată, și s-a rupt mânerul. El a plecat și a anunțat poliția”, povestește Ion Cârneală.

După acest episod, omul și-a văzut de drum și s-a dus la magazinul din sat, dar la scurt timp au apărut și polițiștii sunați de angajatul a cărui mașină fusese avariată. Bărbatul spune că a cooperat cu polițiștii, dar aceștia au fost agresivi cu el.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Poliția a zis să dau buletinul, le-am zis că nu îl am la mine și le spun datele. Și atunci s-au apucat de mine. Eu nu m-am lăsat, dar m-au băgat în mașină și mi-au pus cătușele. În mașină mi-au zis că lasă că văd eu la post. Eu atunci am fugit cu cătușele pe mâini acasă. După ceva timp au venit acasă și ne-au bătut pe mine și pe tata. De la Jina până la Săliște ne-au bătut. Eu am fost la spital, mi-au pus o branulă, dar tata nu a vrut, că îi era frică. Mă dor coastele și picioarele, ne-au dat cu pumnii, cu picioarele, nu ne simțim bine”, spune bărbatul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Realitatea ar fi alta. A fost recalcitrant și i-a înjurat pe polițiști

IPJ Sibiu oferă însă o versiune diferită celor întâmplate. Realitatea ar fi fost alta: bărbatul a distrus mașina angajatului care monta antena TV, lovind-o cu pietre, iar mai apoi a devenit recalcitrant cu oamenii legii și nu a cooperat, înjurându-i.

„La data de 05 decembrie, în jurul orei 15:35, un bărbat a sesizat prin 112 faptul că, în timp ce se afla în Jina, la imobilul unui client unde desfășura activități de serviciu, a fost agresat verbal de către o persoană necunoscută, care ulterior a aruncat cu pietre în autoturismul de serviciu al acestuia provocându-i avarii. Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, unde reclamantul le-a relatat faptul că un bărbat necunoscut, fără motiv și fără a interacționa în vreun fel cu acesta, a devenit agresiv inițial verbal și apoi și fizic, fiind nevoit să se refugieze în mașina de serviciu, pe care acesta a lovit-o în repetate rânduri.

Până la sosirea echipajelor de poliție, bărbatul a părăsit locul faptei, însă a fost identificat ulterior de către polițiștii din Orlat. Cu ocazia solicitării datelor de identitate, bărbatul a refuzat acest lucru și a devenit agresiv verbal, adresând în repetate rânduri injurii la adresa polițiștilor. Având în vedere comportamentul manifestat, polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia prin folosirea mijloacelor de constrângere din dotare, fiind încătușat și condus la sediul Poliției Orașului Săliște”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Desfășurare de forțe pentru a calma spiritele

În paralel, având în vedere potențialul de escaladare a evenimentului, dată fiind prezența în zonă a mai multor persoane, la fața locului s-a deplasat de urgență și o grupă a Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). Tatăl tânărului a fost dus și el la secție. „Pentru comportamentul manifestat, s-a impus încătușarea unui alt bărbat, condus de asemenea, la sediul Poliției Orașului Săliște”, spune Lazăr.

Bărbatul în vârstă de 26, dar și tatăl lui de 46 de ani, domiciliați în Poiana Sibiului, au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 6.000 și 3.000 de lei, conform Legii nr. 61/1991.

În ceea ce privește fapta de distrugere, la nivelul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat a fost înregistrat un dosar penal, fiind efectuate cercetări și ulterior, dispuse măsurile legale în consecință, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște”.