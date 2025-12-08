ratele românilor, sub presiune: mecanismul prin care împrumuturile statului scumpesc creditele de la bănci

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, atrage atenția că creșterea costurilor de finanțare ale statului se va resimți direct în prețul creditelor pentru populație și firme.

Potrivit oficialului, statul se împrumută tot mai mult la dobânzi ridicate, ceea ce forțează băncile să majoreze la rândul lor dobânzile, pentru a rămâne competitive.

„Titlurile de stat oferă randamente de 7-8% și băncile trebuie să propună oferte atrăgătoare la depozite, pentru a nu pierde clienți”, explică leonardo Badea.

Astfel, creșterea dobânzilor la depozite se traduce automat în rate mai mari la credite, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Oficialul BNR subliniază că, într-un context de „dominanță fiscală”, statul ajunge să concureze direct cu sectorul privat pentru resursele disponibile, fenomen cunoscut drept „crowding out”. Aceasta poate diminua fondurile disponibile pentru investiții private și poate afecta stabilitatea sistemului financiar.

Potrivit Mediafax, băncile ajung să prefere titlurile de stat, considerate mai sigure și mai profitabile, în detrimentul creditării companiilor, ceea ce poate frâna dezvoltarea economică. În plus, raportul FMI indică o creștere semnificativă a datoriei publice în Europa Centrală și de Est, România și Polonia fiind în fruntea clasamentului.

„Dacă statul continuă să se împrumute masiv și scump, dobânzile la credite pot crește și mai mult, afectând atât consumul, cât și investițiile private”, a mai adăugat Leonardo Badea.

Prognozele BNR arată un posibil deficit de cerere de peste 3%, ceea ce înseamnă scăderea consumului și producției. În acest context, costurile mai mari ale finanțării pot pune presiune suplimentară asupra economiei.