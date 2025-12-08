s-au pus în vânzare biletele pentru meciul fc hermannstadt - universitatea craiova: ce prețuri au

FC Hermannstadt a pus la vânzare online biletele pentru ultimul meci al anului de la Sibiu, cel cu Universitatea Craiova, programat duminică, 14 decembrie.

În ultimul joc al anului pe Stadionul Municipal, FC Hermannstadt va juca duminică, 14 decembrie, de la ora 20.30, cu Universitatea Craiova.

Conducerea clubului sibian nu a mai mărit prețul biletelor, deși adversarul este unul atractiv. Astfel, prețul tichetelor la meciul FC Hermannstadt – Universitatea Craiova diferă în funcție de zonă, după cum urmează: Tribuna 1 – 50 lei, Tribuna 2 – 40 lei, Peluze – 20 lei.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților sau însoțitorului

Vor fi puse în vânzare bilete pentru elevi și studenți cu reducere de 50% la Peluza Nord a Stadionului Municipal Sibiu, doar la casa de bilete. Acestea se vor elibera în baza carnetului de elev sau student vizat pe anul în curs. Adulții care însoțesc minorii pot achiziționa bilete la prețul de 20 lei lângă minorul însoțit. Biletul va fi confruntat cu documentele în baza cărora au fost achiziționate, la punctele de acces.

FC Hermannstadt nu a câștigat în ultimele nouă etape, în care a bifat doar două remize, fapt care a dus la despărțirea de antrenorul Marius Măldărășanu. Cu doar 12 puncte în 19 jocuri, sibienii sunt pe locul 15, cu doar un punct avans față de ultima clasată, Metaloglobus.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

-Vineri, 12 decembrie interval 15 – 19

-Sâmbătă, 13 decembrie, interval 15 – 19

-Duminică, 14 decembrie, de la ora 16:30