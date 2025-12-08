seară de poveste în gura râului: colinde, jocuri populare și invitați de pe alte meleaguri

De Crăciun e mare cinste să-ți joace junii în curte și e mare bucurie să-ți colinde copiii! Așa s-au pomenit oamenii din Gura Râului, așa fac în fiecare an. Mâine, obiceiurile locului se văd și pe scena Centrului Cultural „Ioan Macrea”, care va găzdui Spectacolul de datini și obiceiuri „La toată casa-i lumină”.

E îndătinat în comuna sibiană Gura Râului, ca înainte de Crăciun, comunitatea să se reunească pentru Spectacolul „La toată casa-i lumină”. Acesta are loc marți 9 decembrie, ora 18, la Centrul Cultural „Ioan Macrea”, și va pune în valoare datinile locului, colindele satului, hainele românești, cântecele și jocurile populare. Și cum gurănii sunt bucuroși de oaspeți, în spectacol vor evolua și invitați de pe alte meleaguri.

Astfel, pe scenă vor urca artiști îndrăgiți- Roberta Selagea, Oana Tomoiagă, Gabriel Dumitru, Traian Stoiță, Camelia Cosma Stoiță, Ioana Brad, alături de Grupul de colindători „Floare de Bujor” și Ansamblul Folcloric „Bujorul de Munte”.

Prezentarea spectacolului va fi asigurată de Traian Stoiță. Spectacolul este parte integrantă a proiectului cultural „Tradiții de Crăciun, la Gura Râului”, acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și inițiată de Primăria Comunei Gura Râului.

Parteneri: Asociația de Înfrumusețare a Comunei Gura Rîului,Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și Primăria Orașului Săliște.