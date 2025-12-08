O altă ilegalitate în trafic a fost depistată sâmbătă, 6 decembrie, în jurul orei 18:25. Atunci, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Calea Dumbrăvii.

La volan a fost identificat un sibian în vârstă de 61 de ani. Verificările au arătat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În urma constatărilor, la nivelul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis.