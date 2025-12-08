O altă ilegalitate în trafic a fost depistată sâmbătă, 6 decembrie, în jurul orei 18:25. Atunci, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Calea Dumbrăvii.
La volan a fost identificat un sibian în vârstă de 61 de ani. Verificările au arătat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
În urma constatărilor, la nivelul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis.
Ultima oră
- Impact violent între două TIR-uri pe Valea Oltului, între Boița și Lazaret 2 ore ago
- Poveste încâlcită la Jina: un tânăr acuză că a fost bătut de polițiști, dar lucrurile stau altfel în realitate / video 3 ore ago
- Doi români au murit în Tenerife: un val uriaș i-a lovit în plin / video 3 ore ago
- CSU Sibiu s-a despărțit de încă un jucător: ”Toate cele bune” 3 ore ago
- Cutremur de 7,2 în largul Japoniei: alertă de tsunami cu valuri de 3 metri 3 ore ago