tânărul care a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor în cisnădie, stă o perioadă ”la răcoare”

Cisnădianul în vârstă de 19 ani, care a fugit de polițiști și a provocat un accident, a fost arestat pentru 30 de zile. Evenimentul a avut loc joi, 4 decembrie, pe strada Sibiului din Cisnădie.
Acesta este cercetat penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat, având cu număr fals.
Conform IPJ SIBIU, joi, 4 decembrie, cisnădianul în vârstă de 19 ani a ignorat semnalele regulamentare ale polițiștilor rutieri și a încercat să fugă cu autoturismul pe care îl conducea. Acesta și-a continuat deplasarea până pe strada Șelimbărului, unde ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un tub din beton. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
În urma verificărilor, s-a stabilit că tânărul a încălcat grav Codul Rutier. După prezentarea în fața instanței, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile,
