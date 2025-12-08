taxe rutiere 2026: cum se schimbă tot pentru camioane și ce îi așteaptă pe șoferii de autoturisme

Începând cu 2026, România va implementa cele mai importante schimbări din ultimul deceniu în domeniul taxelor rutiere.

Modificările vizează atât transportatorii profesioniști, cât și șoferii de autoturisme, introducând reguli mai clare și mai flexibile pentru plata utilizării drumurilor naționale.

Taxarea camioanelor pe kilometru

Potrivit Mediafax, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor trece la un sistem electronic de plată bazat pe distanța parcursă. Noul mecanism, denumit TollRo în documentele oficiale, înlocuiește rovinieta fixă și urmează modelul „pay per use”, deja utilizat în mai multe țări europene. Costul va fi calculat automat, ținând cont de categoria vehiculului și de clasa de emisii. Transportatorii vor trebui să folosească un dispozitiv de bord sau alte metode de înregistrare oficiale.

Schimbări pentru rovinieta autoturismelor

Vehiculele ușoare vor continua să plătească rovinieta, însă regulile se modifică în două direcții:

Valabilitatea rovinietei va fi corelată cu clasele de emisii ale vehiculului;

Introducerea unei perioade de grație va permite achitarea rovinietei până la ora 24 a zilei următoare folosirii drumurilor naționale.

Scopul acestor ajustări este simplificarea procesului de plată și reducerea situațiilor în care șoferii primesc sancțiuni din motive administrative. Tarifele exacte vor fi publicate separat, diferențiate pe categorii și clase de emisii.

Amânarea aplicării practice

Deși inițial se intenționa ca noile reguli să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, implementarea efectivă a fost amânată pentru a doua jumătate a anului, din cauza întârzierilor în dezvoltarea infrastructurii informatice necesare. Data finală de lansare a sistemului electronic va fi anunțată oficial ulterior.

Impact asupra șoferilor și transportatorilor

Pentru autoturisme, modificările se limitează în principal la modul de plată și la criteriile privind clasa de emisii. În schimb, transportatorii vor trebui să își recalibreze costurile, deoarece taxarea pe kilometru poate genera diferențe semnificative în funcție de rutele și tipul flotei utilizate.

Sancțiuni mai dure în Europa

Pe plan european, 2026 va aduce reguli mai stricte pentru transportatori. Mai multe state membre UE, împreună cu Regatul Unit, vor aplica amenzi mari pentru abaterile grave ale șoferilor, pentru a crește siguranța rutieră și a impune un principiu de toleranță zero. Neconformitățile, fie ele minore sau majore, vor atrage costuri suplimentare, puncte de penalizare și, în cazuri extreme, restricții care pot afecta licența de operare.

Trecerea la un sistem bazat pe control automat și sancțiuni stricte va transforma fundamental modul în care se desfășoară transportul rutier în România și în Europa, obligând operatorii să își adapteze rapid procedurile interne și să investească în instruirea șoferilor.

