vreme anormal de caldă de crăciun la sibiu și în transilvania: burniță și aproape deloc ninsori

Meteorologii prognozează un Crăciun fără zăpadă în aproape toată țara, inclusiv în în județul Sibiu, unde valorile termice vor fi semnificativ mai ridicate decât normalul climatologic.

ANM estimează temperaturi pozitive în majoritatea regiunilor, cu excepția zonei montane, unde se vor înregistra minime negative. În zona Sibiului, vremea va rămâne neobișnuit de blândă pentru luna decembrie, cu maxime care vor depăși frecvent pragul de 7-8 grade.

Potrivit Mediafax, Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada 8 – 21 decembrie, evidențiind un regim termic peste medie în toate regiunile și o probabilitate crescută de precipitații abia după data de 18 decembrie. Până atunci, doar izolat se vor semnala ploi slabe sau burniță, în special în zonele joase cu nebulozitate persistentă.

Banat

Primele zile aduc o încălzire treptată, de la 9-10 grade la 13-14 grade în 10 decembrie. Ulterior, temperaturile scad ușor, dar rămân peste mediile multianuale, cu maxime de 8-10 grade. Minimele se situează între 2-3 grade până în 12 decembrie, apoi coboară spre 0-1 grad. Probabilitatea de precipitații crește după 18 decembrie.

Crișana

Temperaturile maxime urcă de la 8-9 grade spre 12-13 grade în 10 decembrie, apoi revin la 8-9 grade. Minimele rămân la 2-3 grade până pe 12 decembrie, scăzând ulterior la 0-1 grad. Precipitații mai extinse sunt probabile după 18 decembrie.

Transilvania

Maximele se situează între 7-8 grade, cu un vârf de 10 grade în 10-11 decembrie. După 20 decembrie este posibil un episod de răcire. Minimele vor trece treptat în teritoriu negativ, între -3 și 0 grade. Precipitațiile sunt puține până la 18 decembrie.

Maramureș

Maximele ajung temporar la 10 grade în 10-11 decembrie, după care scad spre 7-8 grade. Minimele devin negative după 12 decembrie. Ploi slabe sunt posibile între 8 și 13 decembrie.

Moldova

Maximele de 6-7 grade cresc până spre 10 grade în perioada 10-12 decembrie, apoi scad ușor. Minimele se situează în jur de 0 grade, cu valori de 2-4 grade în 10-12 decembrie. Precipitațiile vor fi slabe și izolate până după 18 decembrie.

Dobrogea

Temperaturi maxime de 6-8 grade, care urcă la 10-11 grade în 10-11 decembrie. Maximele se mențin apoi la 8-9 grade. Minimele vor fi între 2-4 grade. După 19 decembrie crește șansa precipitațiilor.

Muntenia

Maximele nu depășesc 7-8 grade în primele zile, urmând o încălzire până la 10-11 grade. Intervalul ulterior va aduce variații între 8 și 9 grade. Minimele se situează între 1-2 grade, posibil negative la mijlocul lunii și după 20 decembrie.

Oltenia

Maxime între 11-12 grade în perioada 10-12 decembrie, cu posibilitatea unor valori de 14-15 grade în zonele deluroase. Ulterior, maximele scad spre 8-9 grade. Minime de 1-2 grade, coborând spre 0 grade în a doua parte a intervalului. Precipitații mai probabile între 19 și 21 decembrie.

Zona montană

Încălzirea va fi accentuată, cu maxime de 8-10 grade în perioada 10-15 decembrie, mult peste normalul perioadei. Ulterior, temperaturile scad spre 1-2 grade. Minimele vor fi negative, exceptând 10-14 decembrie, când se apropie de 0-1 grad. Precipitații mai consistente sunt posibile după 18 decembrie.