alertă sanitară în județ: focar de „boala limbii albastre” în nou, cornățel, roșia și cașolț

Centrul Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de Decizie (U.L.B.), condus de prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, în calitate de președinte, s-a reunit și a aprobat în unanimitate Decizia privind implementarea Planului de măsuri pentru combaterea focarului de Bluetongue (Boala Limbii Albastre).

Decizia se aplică în localitățile Nou, Cornățel, Roșia și Cașolț, din cadrul UAT Roșia, județul Sibiu, unde boala a fost confirmată.

Probele au fost recoltate de la exploatațiile identificate ca țintă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în județul Sibiu, inclusiv exploatații din UAT Micăsasa și Arpașu de Jos, unde animalele testate au ieșit negative. Probele provenite de la animalele pozitive au fost analizate la I.D.S.A. București.

Boala Limbii Albastre este o infecție non-contagioasă care afectează rumegătoarele (bovine, ovine, caprine și cerbi), virusul fiind transmis prin înțepătura unor insecte hematofage.

Pe 04.12.2025, I.D.S.A. București a confirmat prezența serotipului 4 al virusului Bluetongue, prin analiza PCR inclusă în Buletinul de Analiză nr. 16111/04.12.2025. Boala a fost depistată la 25 de bovine dintr-un efectiv total de 143, provenind din 7 exploatații nonprofesionale din localitățile Nou, Cornățel, Roșia și Cașolț.

Măsuri aplicate conform legislației:

Catagrafierea bovinelor din exploatații;

Supravegherea clinică și restricțiile de mișcare pentru animalele prezente, conform Deciziei nr. 17615/02.12.2025;

Investigarea epidemiologică pentru identificarea sursei de infectare;

Întocmirea rapoartelor de notificare internă și transmiterea acestora către ANSVSA;

Declararea focarului de boală la Primăria Roșia.

Măsuri preventive și de limitare a răspândirii:

Interzicerea mișcării animalelor din exploatațiile infectate, cu excepția abatorizării; Curățenia și dezinsecția adăposturilor, tratamentul animalelor cu substanțe insecticide/insectifuge; Identificarea și recensământul rumegătoarelor din UAT Roșia; Monitorizarea permanentă a stării de sănătate a animalelor și anunțarea imediată a modificărilor către medicul veterinar; Examinarea anatomopatologică a cadavrelor rezultate din avorturi, tăieri de necesitate sau decese; Restricții privind intrarea și ieșirea animalelor din exploatațiile infectate, cu excepția transportului direct către abatoare; Mișcarea rumegătoarelor din alte exploatații doar dacă animalele nu prezintă semne clinice de boală; Stingerea focarelor după perioada fără vectori și examenul clinic al întregului efectiv, estimat pentru 09.02.2026; Organizarea de controale în trafic pentru verificarea respectării restricțiilor.

Autoritățile recomandă fermierilor respectarea strictă a măsurilor pentru prevenirea răspândirii virusului și menținerea igienei în adăposturi.

