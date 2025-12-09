amenzi uriașe pentru firmele de curierat din sibiu: șoferi găsiți fără contracte de muncă

În perioada 24 – 28 noiembrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu s-a alăturat controalelor organizate la nivel național pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Acțiunea s-a concentrat asupra firmelor care își desfășoară activitatea în județul Sibiu în domeniile: depozitări și manipulări, inclusiv activității de curierat.

Campania a avut mai multe obiective clare:

Identificarea și verificarea agenților economici din județul Sibiu care activează în sectoarele vizate;

Eliminarea neconformităților prin măsuri obligatorii și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Rezultatele în județul Sibiu pe durata campaniei au fost semnificative:

Au fost efectuate 20 de controale;

S-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, însumând 290.000 lei;

Au fost dispuse 57 de măsuri de remediere.

În domeniul relațiilor de muncă, controalele ITM Sibiu au identificat 22 de persoane care lucrau fără contract de muncă în formă scrisă.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, principalele deficiențe constatate au fost:

Lipsa echipamentului de protecție pentru angajați în condiții de temperaturi scăzute;

Nepreluarea controalelor medicale pentru lucrători;

Instruire necorespunzătoare a personalului;

Depozitarea necorespunzătoare a coletelor;

Lipsa instruirii colective pentru angajații care desfășoară activități în unități externe pe baza contractelor de prestări servicii;

Lipsa semnalizării corespunzătoare privind securitatea și sănătatea în muncă.



” Vom continua acțiunile de verificare pentru a stopa cazurile de muncă nedeclarată și pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în domeniul Depozitări și manipulări, inclusiv în activități de curierat.” a transmis Wolf Alexander George, inspector șef I.T.M. Sibiu

FOTO: www.curiera.ro