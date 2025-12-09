apus ca în basme la sibiu: cel mai frumos din ultimii ani, surprins în imagini de neuitat / video foto

Sibiul a fost martor, marți seara, la unul dintre cele mai frumoase apusuri din ultimii ani. Cerul a devenit o adevărată pictură în nuanțe intense de portocaliu, roșu aprins și violet, iar lumina s-a reflectat spectaculos peste clădirile istorice, Piața Cibin și întreg orașul care, preț de câteva minute, a părut scăldat în foc și aur.

Fenomenul s-a produs în jurul orei 17:00, când plafonul uniform de nori a prins culoare în urma refracției luminii solare la altitudine joasă. Rezultatul: o explozie de nuanțe care a transformat orizontul într-o mare de foc.

Piața Cibin, în lumina unui spectacol natural unic

Fotografiile surprind perfect spectacolul aerian: clădirile de pe malul Cibinului, luminițele de sărbători, traficul care se desfășura normal – toate au căpătat o aură cinematică.

Contrastul dintre luminile calde ale orașului și cerul roșu intens a oferit un tablou rar, în care Sibiu arată ca o metropolă europeană surprinsă într-un moment de magie.

Pentru câteva minute, întreg centrul orașului, cartierele mărginașe, dar și Munții Cindrel au fost conturați de această lumină ieșită din comun.

Un fenomen meteo spectaculos, dar explicabil

Apusurile de acest tip apar de obicei în zile reci, cu un strat de nori subțire și uniform, care reflectă lumina soarelui exact înainte de a dispărea după orizont.

La Sibiu, condițiile au fost perfecte: aerul limpede, norii cirrus și altostratus și un unghi favorabil al luminii au creat cadrul ideal. Specialiștii spun că astfel de apusuri sunt rare la final de toamnă, ceea ce explică și intensitatea culorilor observate marți.

Video-ul surprins în același moment arată și mai bine transformarea treptată a cerului. În câteva secunde, nuanțele se schimbă de la roșu aprins la violet, iar contururile orașului se decupează spectaculos pe fundalul luminos.

Este unul dintre acele momente în care natura demonstrează încă o dată cât de impresionantă poate fi, chiar și într-o zi obișnuită de decembrie.

Apusul de marți seara rămâne, cu siguranță, unul dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani în Sibiu. Un fenomen scurt, dar atât de intens încât a transformat orașul într-o scenă demnă de o carte poștală.