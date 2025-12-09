burse tăiate „din pix”: sute de mii de elevi afectați în primele două luni ale anului școlar

Numărul elevilor care beneficiază de burse de merit a înregistrat o scădere dramatică, de peste 40%, în primele două luni ale anului școlar 2025-2026, față de aceeași perioadă a anului trecut.

În octombrie 2024, bursele de merit erau acordate unui număr de 277.584 de elevi, în timp ce în octombrie 2025 doar 163.139 elevi au mai primit acest sprijin, ceea ce înseamnă că 114.445 de tineri au fost excluși de la finanțarea destinată performanței școlare. Reducerea masivă a fost generată de schimbarea pragului de eligibilitate de la 30% la 15% din fiecare clasă, o decizie luată fără studii de impact sau justificări detaliate.

Conform analizei obținute de Edupedu.ro arată reduceri semnificative la bursele de merit, sociale, dar și dispariția completă a burselor de reziliență și a celor pentru olimpici.

În total, 345.598 de elevi au pierdut un tip de bursă în septembrie și octombrie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari reduceri sunt la bursele de merit și sociale, dar dispariția burselor de reziliență și a celor pentru olimpici contribuie semnificativ la această scădere.

Bursele de merit, cea mai afectată categorie

Numărul elevilor care primeau burse de merit a scăzut cu peste 41% în octombrie 2025 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, de la 277.584 la 163.139. În septembrie, situația este similară: 284.917 beneficiari în 2024 față de 163.274 în 2025.

Modificarea a fost aplicată printr-un nou prag: doar 15% din elevii fiecărei clase cu media peste 9 sunt eligibili, față de pragul anterior de 30%, fără studii de impact sau explicații publice.

Lună Număr elevi Suma acordată (lei) Septembrie 2024 284.917 98.641.790 Octombrie 2024 277.584 106.455.565 Septembrie 2025 163.274 57.600.555 Octombrie 2025 163.139 58.386.871

Bursele sociale, scădere de aproape 9%

Contrar declarațiilor ministrului Daniel David, bursele sociale au scăzut semnificativ. În octombrie 2024, 835.026 de elevi primeau burse sociale, iar în octombrie 2025 doar 760.772, o reducere de 74.254 de elevi (aproape 9%).

Reducerile au fost determinate de eliminarea elevilor din familii monoparentale și considerarea pensiei alimentare ca venit impozabil, în ciuda regulilor fiscale actuale.

Lună Număr elevi Suma acordată (lei) Septembrie 2024 832.423 249.991.091 Octombrie 2024 835.026 249.483.608 Septembrie 2025 771.270 231.236.089 Octombrie 2025 760.772 228.184.333

Bursele de reziliență și cele pentru olimpici – eliminate complet

Bursele de reziliență, care sprijineau 153.971 de elevi, au fost eliminate integral. De asemenea, bursele de excelență pentru olimpici, care în octombrie 2024 beneficiau de două tipuri (I și II) și acopereau 2.928 de elevi, au dispărut în 2025.

Economii bugetare uriașe

Prin aceste tăieri, Ministerul Educației a realizat economii lunare semnificative:

Burse de merit: 48 milioane de lei

Burse sociale: 21 milioane de lei

Burse de reziliență: 38,3 milioane de lei

Burse olimpice: 2,5 milioane de lei

În total, în octombrie 2025, bugetul a economisit peste 110 milioane de lei comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Pe de altă parte, pentru elevi, această măsură reprezintă cea mai amplă reducere de sprijin financiar din istoria recentă a educației românești și una dintre cele mai dure măsuri de austeritate aplicate în sistemul educațional postdecembrist.

Până în prezent, Ministerul Educației nu a prezentat o analiză de impact a noilor criterii, ci a anunțat doar că ia în calcul reintroducerea burselor pentru olimpici, fără a preciza un termen concret.

FOTO Facebook