cj sibiu lansează licitația pentru modernizarea clădirii cu cel mai mare risc seismic din cadrul spitalului județean

Consiliul Județean Sibiu a anunțat demararea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor din cadrul proiectului „Consolidare seismică, modernizare și dotare a Secțiilor Medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu (inclusiv extinderea puțurilor de lift pentru instalarea unor lifturi accesibile pentru tărgi și persoane cu dizabilități)”. Aceasta este ultima clădire medicală dedicată pacienților din SCJU Sibiu care nu a fost încă reabilitată.

Clădirea Secțiilor Medicale, aflată în administrarea Consiliului Județean Sibiu, a fost încadrată în clasa de risc seismic I/II, conform expertizei tehnice, ceea ce impune realizarea unor lucrări pentru creșterea siguranței și funcționalității acesteia.

Lucrările propuse în cadrul proiectului vizează consolidarea seismică a clădirii și restaurarea elementelor structurale, inclusiv refacerea acoperișului, a șarpantei și a fațadelor, cu respectarea caracteristicilor arhitecturale originale. Spațiile interioare vor fi complet modernizate: pardoselile, finisajele, compartimentările și instalațiile vor fi înlocuite sau refăcute pentru a corespunde standardelor actuale din domeniul medical. Proiectul include și instalarea unor sisteme moderne de încălzire, ventilație cu recuperare de căldură, climatizare și panouri fotovoltaice, pentru eficiență energetică sporită.

De asemenea, vor fi realizate două noi zone pentru lifturi, cu ascensoare adaptate transportului pe targă și persoanelor cu dizabilități, precum și amenajări exterioare menite să îmbunătățească drenajul apelor pluviale, accesul și siguranța utilizatorilor.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Consiliul Județean Sibiu a semnat contractul de finanțare 16 mai 2025.

Valoarea estimată a lucrărilor scoase la licitație este de 59.501.573,03 lei, la care se adaugă TVA.

Valoarea totală a contractului este de 84.535.450,30 lei cu TVA din care 5.010.755,60 lei (cu TVA) reprezintă contribuția de la bugetul local al Consiliului Județean Sibiu.

Procedura este deschisă pentru toți operatorii economici interesați, iar ofertele pot fi depuse până la data de 26 ianuarie 2026.