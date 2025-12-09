comunicat de presă: începerea  proiectului “amenajare parc fotovoltaic cisnădie”

Comunicat de presă pentru începerea proiectului “Amenajare Parc Fotovoltaic Cisnădie”
DATA: 09.12.2025
Primăria Orașului Cisnădie anunță începerea implementării proiectului „Amenajare Parc Fotovoltaic Cisnădie”, cod SMIS 316500, finanțat prin Fondul pentru Modernizare (FM).
Contractul de finanțare nr. 1337/12.11.2025 a fost semnat cu Ministerul Energiei în calitate de Autoritate Națională de Implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare.
Proiectul se implementează pâna la data de 31.12.2026.
Proiectul are o valoare totală de 3.034.345,11 lei, din care valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este până la 100% din cheltuielile eligibile, respectiv 2.600.679,76 lei, iar valoarea asigurată de beneficiar este de 433.665,35 lei.
Localizarea proiectului este în localitatea Cisnădie, județul Sibiu, nr.cadastral 111299 conform Extrasului de Carte Funciara nr.128839 din 04.12.2023.
Obiectivul general al proiectului de investiție propus vizează valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei „verzi”, pentru autoconsum, si reducerea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UAT Cisnădie, județul Sibiu.
Activitățile principale ale proiectului sunt:
- Întocmirea documentației tehnice pentru depunerea cererii de finanțare
- Managementul proiectului
- Informare și publicitate
- Realizarea investiției si racordare la SEN
Proiectul presupune montarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile de tip solar cu panouri fotovoltaice montate intr-un Parc Fotovoltaic pentru asigurarea consumului propriu a 5 obiective plus iluminatul public din Oras Cisnadie, cu o capacitate totala nou instalată de 399,74 kW.
Indicatori de rezultat vizați de prezenta investiție sunt:
- Factorul de capacitate al centralei: 13,240 %
- Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 288,870 echivalent tone de CO2/an
- Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință: 9.352,980 MWh/an
- Producția medie de energie din surse regenerabile 463,630 MWh/an
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
- Asigurarea consumului propriu de energie electrică din surse regenerabile pe raza UAT-ului solicitant
- O documentație tehnică elaborată în conformitate cu legislația în vigoare pentru obiectivul de investiții
- Realizarea măsurilor de informare și publicitate conform contractului de finantare
- Un proiect elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru prezentul apel de proiecte, aprobat la finanțare și implementat în conformitate cu regulile programului de finanțare
Beneficiar proiect – Date de contact:
ORAŞUL CISNĂDIE
Primar, Mircea ORLĂȚAN
Oraş Cisnădie, str. Revolutiei, nr. 1, județul Sibiu, România
Telefon: 0372714179
E-mail: primarie@cisnadie.ro
“Finanțat prin Fondul pentru Modernizare”
