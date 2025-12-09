coveș, sat uitat: drumul către agnita peticit pe ploaie - primarul le transmite oamenilor ”să ia o lopată și să completeze cu piatră” / video foto

Cei aproximativ 3 kilometri de drum care fac legatura intre satul coveș si agnita sunt intr-o stare deplorabila. Este plin de gropi, iar parcurgerea lui cu mașina a devenit o adevărată aventură. Locuitorii din comunitate au ajuns la capătul răbdării și au început să semnaleze public starea drumurilor, nemulțumiți că nu se rezolvă problema. Drumul este de aproximativ 3 kilometri, iar ultima reabilitare importantă datează din 2011.

Zecile de gropi au fost peticite de Primărie, însă pietrișul folosit nu a rezistat nici măcar câteva ore, deoarece întreaga intervenție a fost făcută pe ploaie. Sătul de astfel de lucrări „pe brânci”, un locuitor a filmat starea drumului. Acesta a declarat:

„După ce că acum o lună de zile s-a făcut aceeași greșeală, adică s-au astupat gropile din asfalt pe ploaie, astăzi am fost martorul aceleiași greșeli. Întrebare: cine își asumă răspunderea și banii care au fost cheltuiți pentru un lucru de mântuială? Rușine! Bătaie de joc la adresa coveșenilor și în special a deținătorilor de autovehicule. Domnule primar, așteptăm să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere!” spune Laurean.

Primarul spune că e o măsură temporară

Primarul orașului Agnita, Alin Ciprian Schiau-Gull, a explicat că situația este rezultatul unor constrângeri financiare și a modului în care sunt planificate investițiile. „Localitatea Coveș este ultima localitate în care nu am reușit să modernizăm drumurile, dar am reușit să le aducem apă și canalizare. Drumurile arată cum arată, pentru că bugetul este redus – până acum avem 5 milioane de lei, față de anul trecut. După ce finalizăm canalizarea, anul viitor ne vom apuca să refacem străzile”, a explicat primarul.

El a adăugat că lucrările de astupare a gropilor cu piatră, chiar pe ploaie, sunt temporare și menite să mențină drumurile practicabile. „Piatră pe piatră, pe uscat se sudează, pe ud nu se sudează. Noi doar punem piatră peste piatră. Contează că e ud sau că nu e? Este o măsură temporară pentru siguranța traficului. Acum, dacă eu pun flori pe pod, nu înseamnă că arunci banii dacă altcineva rupe florile și aruncă ghivecele în vale. La fel este și cu gropile – dacă apare una, să ia o lopată și să o completeze cu piatră. Aceasta nu dispare la kilometri distanță – doar trebuie refăcută și acoperită. Este o măsură temporară până când vor fi finalizate lucrările de asfaltare.”, a spus Schiau-Gull.

Șanse mici de modernizare: ,,Nu am găsit finanțare”

Primarul a subliniat că accesarea finanțării pentru asfaltare depinde de finalizarea infrastructurii subterane: „Problema este că nu am găsit finanțare pentru a face simultan canalizare și asfaltare. Fondurile europene pentru drumuri pot fi accesate doar după ce infrastructura subterană este realizată. Aceasta este logica proiectelor și trebuie respectată.”

În cazul în care finanțarea nu va fi suficientă, primarul a precizat că singura alternativă ar fi contractarea unui credit local: „Dacă nu găsim finanțare, vom lua în considerare și un credit, pentru că oamenii din Coveș plătesc taxe și merită drumuri sigure și accesibile.”

Până atunci, drumurile vor rămâne în starea actuală, iar completarea temporară cu pietriș este singura soluție pentru a menține practicabilitatea și siguranța traficului. Primarul asigură că, odată finalizate proiectele de canalizare și asigurată finanțarea, străzile din Coveș vor fi modernizate și asfaltate corespunzător.