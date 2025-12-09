cu un picior în liga 2, fc hermannstadt vinde jucători. gigi becali ia ”perla” sibiului

Gigi Becali a anunțat public că a semnat deja actele de transfer cu FC Hermannstadt pentru Kevin Ciubotaru și le va achita sibienilor suma de 450.000 de euro.

FCSB și FC Hermannstadt au ajuns deja la un acord iscălit pentru transferul fundașului stânga Kevin Ciubotaru. Mai rămâne doar ca jucătorul să își dea și el acordul pentru transfer, după 1 ianuarie 2026, când se deschide perioada de transferuri, ceea ce va fi o formalitate.

”Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt, plătim 450.000 de euro. Acum, FC Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă. Cu jucătorul am vorbit, a zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul. Dar nu o să fie probleme, se rezolvă tot”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Claudiu Rotar confirmă: ”Suntem aproape de un acord cu FCSB”

Acționarul principal al lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a confirmat și el public transferul lui Kevin la FCSB, chiar dacă jucătorul a fost dorit și de Rapid.

”Este Kevin Ciubotaru, pe care îl dorește FCSB, îl dorește Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem jucători și să vindem. Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară, da, dar și ei au nevoie de jucător under. Suntem aproape de un acord cu FCSB”, a declarat Claudiu Rotar, la Liga Digisport.

Kevin Ciubotaru a jucat la Rangers B, iar în 2023 a sosit la FC Hermannstadt la insistențele lui Dani Coman, care l-a ”suflat” din curtea lui Dinamo. După ce a fost împrumutat la Unirea Ungheni pe parcursul sezonului trecut, Kevin a devenit un jucător important la formația sibiană din actuala stagiune.

Luca Stancu a confirmat că poate suplini cu succes plecarea lui Kavin Ciubotaru și va deveni prima variantă de Under la sibieni în a doua parte a sezonului.