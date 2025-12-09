desfășurare impresionantă de forțe pe valea oltului: traficul, blocat 4 ore / video foto

Zeci de pompieri din județele Vâlcea, Sibiu și Brașov se află marți după-amiază pe Valea Oltului, în zona Călimănești, acolo unde au fost semnalate scăpări mari de gaze dintr-o autocisternă. Fiindcă există pericolul să se producă o explozie, circulația rutieră a fost închisă complet.
Circulația rutieră pe Valea Oltului a fost închisă complet, marți după-amiază, pentru aproximativ 4 ore, ca urmare a producerii unei defecțiuni tehnice la o autocisternă. S-au semnalat pierderi masive de gaz petrolier lichefiat. Traficul ar urma să fie reluat în jurul orei 19:00.
La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN. De asemenea, în sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și 2 autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.
În aceste momente pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei. La fața locului a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului.
