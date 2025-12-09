drive-in la pefoc: sibienii își pot ridica șemineul sau grătarul direct din mașină

Pefoc.ro, companie specializată în șeminee, sobe, coșuri de fum și grătare, introduce la punctul de lucru din zona Mohu – Sibiu un sistem de tip drive-in pentru ridicarea comenzilor. Practic, sibienii pot prelua focare, sobe sau grătare direct din mașină, într-un mod similar cu ridicarea unei comenzi de la un restaurant fast-food, fără să fie nevoiți să caute prin depozit sau să manipuleze singuri produse grele.

Funcționarea drive-in-ului este simplă: clientul plasează comanda online, pe Pefoc.ro, sau telefonic și alege varianta de ridicare din depozit. După pregătirea comenzii, acesta este anunțat și se poate prezenta la punctul de lucru, unde traseul spre zona „Drive-in PEFOC” este semnalizat clar. La sosire, comunică datele comenzii, iar personalul din depozit aduce marfa direct la mașină sau la duba de lucru și o încarcă folosind echipamente de manipulare adecvate.

Acest sistem este gândit în special pentru produsele grele și voluminoase, care reprezintă o mare parte din portofoliul companiei: focare de șemineu pe lemne, sobe masive din fontă, termoșeminee, coșuri de fum complete, șemineu electric, dar și grătare premium pentru terasă și grădină. Cutii mari, componente metalice, sticlă termorezistentă și elemente de izolație sunt dificil de transportat pe distanțe mai mari prin parcare, iar drive-in-ul reduce atât efortul depus de clienți, cât și riscul de deteriorare a produselor.

Pentru firmele de construcții și echipele de montaj din Sibiu și localitățile din jur, sistemul drive-in înseamnă un flux de lucru mai eficient. Mașinile pot intra în zona dedicată, comanda este verificată și încărcată rapid, iar echipele pot merge direct pe șantier, fără opriri suplimentare și fără timp pierdut în depozit. În același timp, pentru proprietarii de case care își amenajează un șemineu sau o zonă de grătar în curte, ridicarea unei comenzi mari devine mai organizată și mai ușor de gestionat.

Zonele de acces pentru drive-in sunt bine marcate, iar întregul proces de ridicare a fost automatizat și standardizat, astfel încât timpul petrecut la fața locului să fie minim. Comenzile sunt pregătite în avans, iar personalul știe exact unde se află fiecare produs, ceea ce reduce considerabil aglomerația și situațiile în care clienții trebuie să aștepte îndelung.

PEFOC este prezentă de peste două decenii pe piața din România, perioadă în care s-a specializat în soluții de încălzire pe lemne, bioetanol și pe gaz, precum și în soluții de gătit în aer liber. Introducerea unui sistem drive-in la punctul de lucru din apropiere de Sibiu este un pas firesc în direcția modernizării serviciilor logistice și a adaptării la nevoile reale ale celor care cumpără produse grele și voluminoase.

Prin acest concept de drive-in, compania oferă sibienilor și locuitorilor din împrejurimi o variantă practică de ridicare a comenzilor: mai puțin efort, mai multă siguranță la manipulare și un timp redus petrecut la depozit, cu produsele încărcate direct în mașină, gata de drum spre casă sau spre șantier.