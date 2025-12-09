explicația uluitoare a unui hoț din poplaca după ce a furat alcool: „nu aveam bani de taxi”

Un tânăr din Poplaca va sta un an și jumătate în spatele gratiilor pentru că a comis două furturi într-o singură seară. El le-a explicat polițiștilor că a încercat astfel să facă rost de bani ca să meargă acasă cu un taxi.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 iulie 2025. În jurul orei 02:10, sibianul a intrat într-o curte din Sibiu, pe o poartă neasigurată, iar dintr-un frigider aflat afară a furat o sticlă de bere. Apoi, dintr-o mașină aflată în acea curte, a luat un teanc de chei, cu care a încercat să descuie ușa casei, fără a reuși însă. La scurt timp, a părăsit curtea, iar în jurul orei 04:30, a escaladat gradul unui local de pe strada Luptei, iar prin forțarea unui panou de lemn, a pătruns în interior. De aici a furat 6 sticle cu băuturi alcoolice, de la vin la whiskey, creând un prejudiciu de peste 1.000 lei. De asemenea, a mai luat și două telefoane în valoare de 600 lei.

Alarma s-a dat a doua zi, când angajații barului au făcut inventarul și au văzut că lipsesc mai multe sticle de alcool. A fost alertată poliția și au început cercetările. Individul a fost surprins de camerele de supraveghere montate atât la casă, cât și la barul de pe Luptei, dar și la un easybox din apropiere. „Pe aceste imagini se observă că autorul celor două fapte este aceeași persoană, îmbrăcată cu un trening gri, pe cap poartă o șapcă acoperită cu glugă, în picioare are o pereche de pantofi sport alb-negru, are asupra sa o borsetă neagră, iar fața îi este acoperită cu un material deschis la culoare, astfel încât să nu poată fi recunoscută”, potrivit rejust.ro.

Tânărul era cunoscut de oamenii legii dat fiind faptul că are antecedente penale, motiv pentru care a fost depistat cu ușurință. Anchetatorii i-au luat la control inclusiv profilul de TikTok, ocazie cu care s-a constatat că acesta a publicat o poză în care era îmbrăcat exact cu aceleași haine ca în noaptea săvârșirii faptelor.

La șase zile de la comiterea furturilor, oamenii legii au făcut percheziții în locuința lui din Poplaca, acolo unde au găsit hainele cu care a fost îmbrăcat în 19 iulie și un telefon furat. El a recunoscut fapta, dar a explicat că încerca să caute o modalitate de a ajunge din Sibiu acasă. „Nu am avut bani de taxi să merg acasă la Poplaca și m-am decis să fac rost de bani. Am plecat pe jos în plimbare, să văd dacă pot să găsesc ceva să îmi plătesc taxiul”, a declarat inculpatul.

Luna aceasta, el a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Din această pedeapsă i se va deduce perioada reținerii și arestării preventive, respectiv din 25 iulie.