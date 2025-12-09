fc hermannstadt a găsit antrenor și au anunțat când semnează: a mai antrenat în liga 1

Acționarul principal al lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat că s-a ajuns la un acord cu un antrenor principal, care va fi anunțat public până miercuri dimineață.

FC Hermannstadt s-a despărțit oficial de Marius Măldărășanu și este foarte aproape să anunțe numele noului antrenor principal,

Claudiu Rotar, finanțatorul lui FC Hermannstadt a anunțat că noul tehnician este român și va semna un contract până în vara anului 2027.

“Marți sau miercuri dimineața, cel târziu, o să anunțăm noul antrenor. Este român, a mai antrenat în Liga 1. Nu dau nume, nu pot. Până nu semnează nu pot să vă spun nimic. Au fost trei opțiuni și am ales una singură. Semnează pe un an și jumătate. Trebuie să obținem puncte până în iarnă, pentru că locul nostru nu este acolo”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

În ultimele zile, conducerea clubului a discutat cu Adrian Mutu și Daniel Oprița, iar Dorinel Munteanu, Marius Baciu sau Ioan Ovidiu Sabău s-au regăsit pe lista lărgită a sibienilor. Daniel Oprița are handicapul că este legat de CSA Steaua de o clauză de 50.000 euro, pe care sibienii nu vor să o achite.

După plecarea lui Marius Măldărășanu și Laurențiu Costache, echipa a fost pregătită de interimarul Valentin Negru, care a stat pe bancă la meciul de Cupă de la Botoșani și la cel de campionat cu U Cluj. Cel mai probabil, după numirea noului antrenor, Valentin Negru se va despărți și el de sibieni.