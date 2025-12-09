junii sibiului cuceresc capitala: spectacol grandios de colinde și tradiții la târgul de crăciun

„Primiți Junii?” – Întrebarea emblematică a cetelor de juni care colindă și joacă în perioada Crăciunului răsună vineri seara la Târgul de Crăciun București, în cadrul spectacolului „Iată, vin colindători!”, prezentat de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Piața Constituției din București răsună vineri 12 decembrie 2025, de la ora 19.30, în atmosfera de sărbătoare și tradiție a satelor românești din timpul iernii. Totul se întâmplă în cadrul spectacolului „Iată, vin colindători!”, susținut, la Târgul de Crăciun București, de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și soliștii Alina Bîcă, Ana Duminică, Andreea Vulcu, Traian Stoiță, Grupul Anghelos, Andreea Haisan și Gabriel Dumitru. Coregrafia: Silvia Macrea, asistent coregraf: Alesea Sas.

Pe ritmul jocurilor feciorești, al hațeganelor, al colindelor vechi și al obiceiurilor ce luminează sărbătoarea Nașterii Domnului, dar și prin apariții spectaculoase cu căiuții și caprele specifice Moldovei, publicul este invitat să trăiască farmecul autenticului românesc într-o seară dedicată colindului și tradițiilor.

Spectacolul susținut de artiștii sibieni la Târgul de Crăciun București marchează un nou pas important în consolidarea cooperării dintre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și Creart- Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, o colaborare bazată pe respect reciproc și dorința comună de a promova valorile autentice ale culturii române.

Târgul de Crăciun București se desfășoară între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, timp în care vizitatorii se vor bucura de un concept modernizat, plin de elemente noi și experiențe inedite, fără a renunța la tradiția care a consacrat acest eveniment.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.