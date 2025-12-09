milionarul chinez bai tianhui, executat pentru mită de 156 de milioane de dolari

China a dus la extrem lupta sa împotriva corupției în sectorul financiar, odată cu execuția lui Bai Tianhui, fostul director general al China Huarong International Holdings.

Bai Tianhui a fost găsit vinovat de luare de mită în valoare de peste 1,1 miliarde de yuani (aproximativ 156 milioane de dolari), iar verdictul său marchează una dintre cele mai severe pedepse aplicate pentru fapte de corupție în ultimii ani.

Bai Tianhui a fost un nume de referință în industria financiară chineză. În perioada 2014- 2018, el a ocupat poziții de conducere în cadrul CHIH, printre care director operațiuni de capital, general manager adjunct și, în final, general manager. În aceste roluri, acesta a beneficiat de putere și influență considerabilă, iar ancheta arată că a folosit aceste poziții pentru a obține mită uriașă prin acordarea de favoruri în proiecte de achiziții și finanțări corporate.

Procesul și condamnarea

Tribunalul din Tianjin l-a condamnat pe Bai la moarte pe 28 mai 2024, privându-l de drepturi politice pe viață și dispunând confiscarea tuturor bunurilor sale. Sumele obținute ilegal, plus dobânzile aferente, au fost predate trezoreriei de stat. Recursul său, respins în februarie 2025, a confirmat severitatea verdictului. Astăzi, 9 decembrie 2025, executarea a fost pusă în aplicare, Bai Tianhui având posibilitatea unei ultime întâlniri cu familia înainte de a fi executat.

Cazul lui Bai Tianhui se înscrie într-un val amplu de campanii anticorupție lansate în ultimii ani în China, în special în sectoarele bancar și financiar. În 2021, Lai Xiaomin, un alt oficial de rang înalt al CHIH, fusese deja executat pentru fapte similare, iar autoritățile subliniază impactul social și economic extrem de grav al corupției de acest nivel.

Execuția lui Bai Tianhui reflectă determinarea Chinei de a sancționa dur corupția, dar trimite și un semnal clar investitorilor și piețelor financiare: responsabilitatea și integritatea managerială nu sunt opționale.