o sibiancă va reprezenta românia la top model of the world 2026. andreea: „visul meu devine realitate!”/ foto

Comunitatea sibiană are un nou motiv de mândrie: Andreea-Elena Ciocănea, în vârstă de 20 de ani, originară din Sibiu, a fost desemnată Top Model of the World România 2026, urmând să reprezinte oficial România la una dintre cele mai importante competiții internaționale de modelling.

Top Model of the World este un concurs care reunește participante din zeci de țări de pe toate continentele. Titlul obținut de Andreea o propulsează în rândul reprezentantelor de elită care vor ridica tricolorul pe scena internațională.

Sibianca pregătește acum un parcurs intens pentru a reprezenta România cu rafinament, seriozitate și profesionalism – calități care, spune ea, au fost cultivate încă de acasă.

„Pentru mine, momentul în care am aflat că voi reprezenta oficial România la competiția internațională a reflectat clar roadele muncii mele și faptul că modellingul înseamnă mai mult decât o pasiune”, mărturisește tânăra.

De la balet și matematică-informatică, la podiumurile din țară

Andreea a absolvit Colegiul Național “Samuel von Brukenthal” din Sibiu, la profilul matematică-informatică, iar în prezent este studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, specializarea Inginerie Medicală.

„De când sunt mică m-a pasionat partea artistică, practicând 10 ani de balet, iar pasiunea pentru modelling am fructificat-o începând cursuri la școala de modelling Kiemes din Timișoara”, povestește aceasta.

De atunci, a participat la numeroase evenimente de modă, atât la Sibiu – Feeric Fashion Week, Sibiu Fashion Days, Finest Fashion Fest – cât și în alte orașe din țară.

Drumul spre titlul care o trimite în finala mondială

Accederea Andreei în competiția internațională a început în cadrul proiectului „Filon de România”, unde a trecut prin mai multe etape eliminatorii.

„Acest concurs s-a desfășurat în mai multe etape. M-am calificat în Finalele Zonale, apoi în Semifinală și în Finală, fiind reprezentanta județului Sibiu la categoria 14–17 ani în 2023. În 2025 am concurat la categoria 18–26 ani, ajungând din nou în Semifinală și apoi în Finală, unde au participat 23 de concurente.”

Finala proiectului a avut loc la Bușteni, între 3 și 6 septembrie 2025, culminând cu seara cea mare desfășurată la Castelul Cantacuzino.

„După mai multe interviuri și evaluarea atitudinii, seara finalei a constat în probe diverse: probă de talent, defilare în rochie de seară și defilare în costum de baie. Atunci au fost desemnate cele 5 reprezentante pentru concursurile internaționale, iar eu am câștigat titlul de ‘Top Model of the World România 2026’.”

Pregătire intensă pentru competiția mondială

Pe lângă experiența acumulată, Andreea trece acum printr-un proces riguros de pregătire pentru participarea la nivel internațional.

„Lucrez mult la mersul scenic, chiar dacă am experiență, și la partea de ședințe foto, unde mă inspir constant pentru posing-uri noi. Vreau să îmi îmbunătățesc și mai mult nivelul limbii engleze, deși am certificat C1, pentru că aceasta va fi principala limbă de comunicare.”

Pregătirea include și colaborarea cu designeri din întreaga țară pentru ținutele pe care le va purta.

„Totuși, cea mai mare pregătire este cea emoțională, pentru că participarea la un astfel de concurs este ceva total nou pentru mine. Este un efort constant care cere seriozitate și autodisciplină, mai ales că îl îmbin cu studiile universitare.”

Modelling și inginerie medicală: două direcții complementare

Deși modellingul este o lume exigentă, Andreea a ales să își construiască în paralel și o carieră academică solidă.

„Modellingul m-a ajutat să câștig încredere în mine, m-a maturizat și m-a disciplinat, iar studiile îmi oferă stabilitate și o perspectivă profesională pe termen lung. Eu consider că acestea sunt două direcții care se completează.”

Alegerea ingineriei medicale a venit natural după formarea ei în zona reală.

„Este un domeniu care îmbină știința, tehnologia și grija pentru sănătate. Reflectă dorința mea de a construi o carieră solidă, în paralel cu activitatea de modelling.”

„Sibiul m-a format”

Pentru Andreea, legătura cu orașul natal rămâne esențială.

„Faptul că sunt sibiancă este un motiv de mândrie. Sibiul m-a format din punct de vedere al educației, al valorilor și al seriozității cu care privesc fiecare etapă a vieții. Această reușită nu este doar una personală, ci și una care pune Sibiul într-o lumină frumoasă la nivel național și internațional.” spune aceasta.

Tânăra spune că mesajele primite după anunțarea rezultatului au fost copleșitoare:

„Reacțiile au fost extrem de emoționante. Am primit multă susținere din partea familiei, a prietenilor și a oamenilor din Sibiu și nu numai. Acest sprijin contează enorm și îmi dă puterea să merg mai departe cu încredere și responsabilitate.”