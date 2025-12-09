pericol de explozie pe valea oltului: scăpări mari de gaze dintr-o cisternă / video update

S-a dat alarma, marți, pe Valea Oltului, după ce au fost semnalate scăpări mari de gaze dintr-o autocisternă aflată pe DN7 la Călimănești. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, întrucât este pericol de explozie.

UPDATE 2

În sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și 2 autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.

UPDATE 1

Circulația va fi închisă timp de 4 ore pe Valea Oltului. „Valea Oltului (DN 7) este închisă circulației rutiere pentru aproximativ 4 ore pe ambele sensuri până la reluarea traficului în condiții de siguranță. Cauza: O defecțiune tehnică, respectiv pierderea de gaz petrolier lichefiat, la o autocisternă aflată la ieșirea din Căciulata, spre Sibiu. La fața locului sunt prezente echipe ale ISU, Poliție Rutieră și echipele de la SDN Vâlcea/District Seaca”, informează reprezentanții CNAIR.

La volanul autocisternei se afla un bărbat de 54 de ani din județul Bihor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de miros de gaz provenit de la o autocisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN7. „S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă și o autospecială CBRN. A fost anunțat și SVSU din localitate, care s-a deplasat la locul evenimentului”, transmit reprezentanții ISU Vâlcea.

Date fiind scăpările vizibile de gaz din autocisternă, s-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei.

De asemenea, a fost emis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din zonă.

Traficul pe DN7 este complet blocat. A fost solicitată cisternă pentru transvazarea gazului. A fost solicitată autospecială cu roboți.

Din fericire, nu sunt semnalate victime. Zona nu este locuită. Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii!