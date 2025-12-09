pista de biciclete de pe valea avrigului, finalizată înainte de sărbători

Primăria Orașului Avrig anunță finalizarea proiectului „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig, Valea Avrigului”, realizat prin finanțare nerambursabilă în cadrul PNRR, Componenta 10, Fondul Local.
Pista are o lungime de 7 km, începe de la ieșire din Avrig și ajunge până la Pensiunea Ghiocelul, oferind un traseu sigur și modern pentru bicicliști și pentru iubitorii de mișcare în natură.
“Această investiție era necesară pentru a încuraja mobilitatea verde, turismul activ dar și siguranța tuturor celor care se bucură de natură.
Ne bucurăm că putem oferi comunității un nou spațiu de recreere și conectare cu peisajele frumoase ale Avrigului. Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea proiectului și vă invităm să vă bucurați de noua pistă!”, transmite Adrian David, primarul orașului Avrig.
