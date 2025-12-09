pnrr: finalizare proiect extindere rețelele de apă și canalizare str. salcâmilor în cadrul proiectului „modernizare strada salcâmilor”

COMUNICAT DE PRESĂ

Sibiu, 09.12.2025

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul Extindere rețelele de apă și canalizare str Salcâmilor în cadrul proiectului „Modernizare strada Salcâmilor”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1 – Managementul Apei, Investiția 1-Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr. C1I100122000160/02.08.2024.

Perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni începând de la 02.08.2024, data semnării contractului de finanțare. În cadrul proiectului s-a realizat extinderea rețelelor existente de distribuție a apei și extinderea rețelelor existente de canalizare menajeră (de colectare a apelor uzate) pe strada Salcâmilor.

Necesitatea investiției s-a justificat ca urmare a dezvoltării zonei vizate, respectiv prin construirea de noi locuințe ceea ce a presupus implicit realizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în vederea asigurării unui trai decent al locuitorilor. Rețelele care s-au realizat în baza proiectului Extindere rețelele de apă și canalizare str Salcâmilor în cadrul proiectului „Modernizare strada Salcâmilor”, s-au racordat la sistemul centralizat de alimentare cu apa și canalizare și stația de epurare deținute de municipiul Sibiu.

Prin proiect s-a realizat extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 2,19 km, respectiv extinderea rețelei de apă uzată cu 2,11 km pe strada Salcâmilor.

Obiectivul general al proiectului a fost extinderea rețelelor existente de distribuție a apei și extinderea rețelelor existente de apă uzată pe strada Salcâmilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.024.290,13 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile prin PNRR este de 3.842.678,04 lei la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 728.393,35 lei.

Date de contact:

UAT Municipiul Sibiu

Adresa: str. Samuel Brukenthal, nr.2, cod postal 550178, Județul Sibiu, telefon 0269/208.800, e-mail pms@sibiu.ro

