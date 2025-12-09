pnrr: finalizare proiect „reabilitare grădinița cu pp elefănțelul curios în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

COMUNICAT DE PRESĂ

Sibiu, 09.12.2025

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu nr. C5-B2.1.a-82, intitulat „Reabilitare grădinița cu PP Elefănțelul Curios în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”. Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Obiectivul general al proiectuluia vizat renovarea energetică moderată a clădirii publice în care funcționează grădinița cu PP Elefănțelul Curios situată pe Aleea Haiducului, nr. 3, din municipiul Sibiu. Prin proiect s-a realizat reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire cu 50%, reducerea consumului de energie primară și reducerea emisiilor de CO2, cu cel puțin 30% în comparație cu starea de pre-renovare.

În vederea scăderii consumului termic al imobilului și implicit a cheltuielilor energetice, dar și îmbunătățirea calității mediului au fost realizate următoarele tipuri de intervenții:

Izolarea termică a fațadei – parte opacă, parte vitrată;

Instalarea unui nou sistem de încălzire (pompă de căldură);

Reabilitarea și modernizarea instalației pentru energie termică;

Instalare sistem de panouri fotovoltaice, pentru producerea necesarului de energie electrică, amplasate pe acoperisul reabilitat;

Instalarea unui sistem de ventilație, printr-un sistem cu recuperatoare de căldură;

Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu tehnologie LED;

Finisajele interioare au fost și acestea refăcute în urma lucrărilor.

Valoare totală a proiectului a fost de 8.436.164,13 lei inclusiv TVA, iar finanțarea nerambursabilă prin PNRR este de 6.536.677,87 lei inclusiv TVA.



Perioada de implementare a proiectului a fost de 35 de luni începând de la 30.01.2023 și până la 30.12.2025.

Date de contact beneficiar:

Municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2

Serviciul proiecte cu finanțare din fonduri europene

Telefon: 0269/208.960, Fax: 0269/208.849

Email: primarie@sibiu.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/