premieră în sibiu: peste 1.000 de păsări, iepuri și porumbei de rasă la o expoziție unică

Asociația Județeană a Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Sibiu, cu sprijinul Direcției Agricole Județene Sibiu, organizează în zilele de 13 și 14 decembrie 2025 expoziția zonală a păsărilor, iepurilor și porumbeilor de rasă pură, care se va desfășura la sediul din strada Fundătura Lânii nr. 22 (Mondex).

Anul acesta, județul Sibiu marchează o premieră! Pentru prima dată, cele trei ramuri majore ale creșterii animalelor de rasă: păsări, porumbei ornamentali și iepuri de rasă sunt reunite într-o singură expoziție. Evenimentul se desfășoară în spiritul pasiunii pentru selecția riguroasă și promovarea diversității raselor valoroase.

Publicul va putea admira peste 1000 de exemplare, evaluate de o echipă de arbitri români și internaționali.

Accesul publicului se face pe bază de bilet: adulți: 10 lei iar copiii până în 14 ani beneficiază de gratuitate.

Programul de vizitare:

Sâmbătă: 8:00 – 19:00

Duminică: 8:00 – 14:00

Expoziția este organizată cu sprijinul celor patru asociații sibiene, care au contribuit la realizarea acestui proiect comun:

Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Sibiu

Asociația Columbofilă Sibiu – Păsări de Ornament

Asociația Clubul Crescătorilor de Berbec German

Asociația Clubul Crescătorilor de Wyandotte



Rase de păsări expuse:

Brahma, Orpington, Sussex, Wyandotte, Plymouth, Australorp, Marans, La Bresse, Araucana (cu ouă verzi, fără colesterol), Olandeze Motate, Giste, rațe și numeroase rase pitice.