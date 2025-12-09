premieră în sibiu: peste 1.000 de păsări, iepuri și porumbei de rasă la o expoziție unică

Asociația Județeană a Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Sibiu, cu sprijinul Direcției Agricole Județene Sibiu, organizează în zilele de 13 și 14 decembrie 2025 expoziția zonală a păsărilor, iepurilor și porumbeilor de rasă pură, care se va desfășura la sediul din strada Fundătura Lânii nr. 22 (Mondex).
Anul acesta, județul Sibiu marchează o premieră! Pentru prima dată, cele trei ramuri majore ale creșterii animalelor de rasă: păsări, porumbei ornamentali și iepuri de rasă sunt reunite într-o singură expoziție. Evenimentul se desfășoară în spiritul pasiunii pentru selecția riguroasă și promovarea diversității raselor valoroase.
Publicul va putea admira peste 1000 de exemplare, evaluate de o echipă de arbitri români și internaționali.
Accesul publicului se face pe bază de bilet: adulți: 10 lei iar copiii până în 14 ani beneficiază de gratuitate.
Programul de vizitare:
- Sâmbătă: 8:00 – 19:00
- Duminică: 8:00 – 14:00
Expoziția este organizată cu sprijinul celor patru asociații sibiene, care au contribuit la realizarea acestui proiect comun:
- Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Sibiu
- Asociația Columbofilă Sibiu – Păsări de Ornament
- Asociația Clubul Crescătorilor de Berbec German
- Asociația Clubul Crescătorilor de Wyandotte
Rase de păsări expuse:
Brahma, Orpington, Sussex, Wyandotte, Plymouth, Australorp, Marans, La Bresse, Araucana (cu ouă verzi, fără colesterol), Olandeze Motate, Giste, rațe și numeroase rase pitice.
