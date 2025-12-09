prognoza pentru crăciun și revelion: temperaturi peste normal și puține șanse să avem zăpadă

România se pregătește pentru o perioadă de aproape o lună cu vreme neobișnuit de blândă pentru sezonul rece, arată prognoza extinsă publicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.

Pe 9 decembrie, vremea în județul Sibiu va fi predominant înnorată, cu temperaturi care se vor situa în general între 3 și 9 grade Celsius pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab, iar în orele dimineții și spre seară este posibil să se formeze ceață în zonele depresionare, însă fără fenomene meteo importante.

Potrivit Mediafax, estimările realizate pe baza datelor ECMWF indică temperaturi mai ridicate decât media multianuală și precipitații reduse în primele săptămâni ale perioadei.

8 – 15 decembrie 2025: început de interval cu vreme foarte caldă și precipitații minime

Primul segment al prognozei aduce valori termice semnificativ mai mari decât cele specifice începutului de decembrie, mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în toate regiunile.

15 – 22 decembrie 2025: temperaturi ridicate persistente, ploi și ninsori puține

Vremea caldă se menține și în a doua săptămână analizată, tot cu un accent termic pronunțat la altitudini mari. Regimul pluviometric rămâne deficitar la nivel național.

22 – 29 decembrie 2025: un Crăciun cu temperaturi ușor peste medie

În preajma sărbătorilor de iarnă, temperaturile continuă să fie ușor peste valorile climatologice, mai ales în zonele montane. Precipitațiile revin la un nivel apropiat de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării.

29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026: început de an liniștit din punct de vedere meteo

Anul 2026 debutează cu o vreme blândă, caracterizată de temperaturi ce depășesc ușor media și de un regim de precipitații apropiat de valorile obișnuite pentru început de ianuarie.

Administrația Națională de Meteorologie subliniază că aceste estimări reprezintă tendințe săptămânale și nu surprind fenomenele extreme de scurtă durată, care nu pot fi anticipate cu acuratețe prin acest tip de prognoză.