programul „masă sănătoasă” se prelungește în școli și în 2026, anunță deputatul raluca turcan

Raluca Turcan, deputat de Sibiu, a primit confirmarea că Programul „Masă Sănătoasă” va continua din ianuarie 2026 în toate școlile care au beneficiat de acest beneficiu.

Autoritățile caută soluții pentru creșterea valorii mesei calde și analizează posibilități de extindere a numărului de beneficiari. În zilele următoare, autoritățile locale vor primi toate informațiile necesare pentru a demara licitațiile și a asigura continuitatea programului.

Programul, lansat în 2016 sub forma unui proiect-pilot numit „Masă Caldă”, a crescut de la 50 de școli la aproape 1.500 de unități, beneficiind peste 520.000 de elevi și preșcolari. Rezultatele arată că programul contribuie la reducerea abandonului școlar, sprijină dezvoltarea copiilor și aduce stabilitate în școli, oferind sprijin concret familiilor vulnerabile.

“Am primit confirmarea de la ministrul educației, Daniel David, că Programul „Masă Sănătoasă” va continua din ianuarie 2026 în toate școlile în care a funcționat în 2025.” a transmis deputatul de Sibiu Raluca Turcan

FOTO: Primăria Sectorului 6