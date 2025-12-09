pușcăriaș din sibiu, băgat după gratii la 2 zile de la eliberare: și-a amenințat soția cu moartea și i-a trimis mesaje din biblie

Un bărbat din județul Sibiu a ajuns în spatele gratiilor la doar două zile după ce fusese eliberat din închisoare. Individul și-a amenințat soția cu moartea, pe când se afla în penitenciar, motiv pentru care a fost emis un ordin de restricție, pe care l-a încălcat imediat ce a ieșit afară.

În vara acestui an, în 15 iulie, individul, încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție, respectiv distrugere, și-a sunat soția și a amenințat-o că îi va foc la casă, cu aceasta și cu copiii în interior. Apoi el a rugat-o să îl lase să se întoarcă în casă după ce va fi eliberat. Convorbirea a fost înregistrată de fiul femeii, potrivit rejust.ro.

În urma celor întâmplate, în 21 iulie a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului, iar în 24 iulie a fost emis un ordin de protecție valabil 12 luni prin care individul era obligat ca, atunci când va ieși din pușcărie, să nu intre în locuința femei, să păstreze o distanță de minim 50 de metri față de aceasta, oriunde s-ar afla, să nu se apropie de locul ei de muncă și nici de școlile copiilor. De asemenea, i s-a interzis să o contacteze prin orice mijloc, inclusiv telefonic, fiind obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.

În 23 iulie, individul a fost eliberat din Penitenciarul Aiud, fiindu-i aduse la cunoștință toate aceste obligații. Cu toate acestea, a doua zi, el a contactat-o pe soție, trimițându-i mai multe mesaje pe WhatsApp. „I-a transmis mesaje cu imagini cu texte din Biblie, sugerând că dorește să se răzbune, întrucât a fost la pușcărie din cauza soției sale”, potrivit rejust.ro. Soția a declarat că i-a creat o stare de temere, atât ei, cât și copiilor. De altfel, rudele au precizat că, în trecut, în primăvara anului 2024, pe fondul unor conflicte bazate pe gelozie, individul a sărit cu cuțitul la femeie, astfel că aveau toate motivele să creadă că agresorul va recidiva.

Având în vedere că a încălcat ordinul de protecție, bărbatul a fost reținut, iar mai apoi arestat preventiv, la două zile de la eliberare. De curând, el a fost condamnat la încă 1 an și 3 luni închisoare pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Din această pedeapsă i se va deduce perioada în care a fost reținut și arestat preventiv, respectiv din 25 iulie 2025.