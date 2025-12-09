revelion exploziv la sibiu: backyard aduce delia la super-petrecerea de la redal expo

Sibiul se pregătește să încheie anul cu o petrecere colosală. Backyard anunță că în 31 decembrie, la Redal Expo, va avea loc „Backyard: New Year’s Eve – The Last Chapter”, un Revelion care promite atmosferă electrizantă, efecte speciale și un show cum nu s-a mai văzut.

Pe scenă va urca Delia, una dintre cele mai puternice prezențe din muzica românească, alături de Sebastian și Alex Zara. Artiștii vor conduce publicul într-o noapte în care energia, vibe-ul bun și distracția fără limite vor marca sfârșitul lui 2025.

Organizatorii spun că evenimentul va fi „încă o poveste Backyard” cu care închid un an plin de petreceri sold-out și mii de participanți:

„31 decembrie nu e despre rămas-bun — e despre încă o poveste Backyard pe care o lăsăm în 2025.”

„The Last Chapter” promite un spectacol complet — muzică live, artificii, lumini, prieteni și o experiență gândită să țină publicul în picioare până dimineață.

Program și bilete

Acces: de la ora 21:00

Preț bilete: 180 – 240 lei, în funcție de categorie

Achiziție: AICI – BILETE

Rezervări mese: 0743 272 597

Organizatorii recomandă cumpărarea din timp a biletelor, având în vedere că evenimentele Backyard s-au vândut rapid în ultimii ani.

Sibiul se pregătește, astfel, pentru un final de an pe măsura așteptărilor: un show uriaș, un public gata de distracție și o nouă poveste începută la miezul nopții dintre 2025 și 2026.